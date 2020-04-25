/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что нужно знать о коронавирусе? Памятка казахстанцам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Что нужно знать о коронавирусе? Памятка казахстанцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.04.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как не заболеть коронавирусом, какой бывает карантин и куда звонить, если вы все же чувствуете себя плохо? Ответы на эти и другие вопросы - в памятке, которую распространила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Что нужно знать о коронавирусе? Памятка казахстанцам
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.04.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по динамике, возвращение к нормальной жизни ещё далеко.
Профайл

§ denfostr
Re: Что нужно знать о коронавирусе? Памятка казахстанцам
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 29.06.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где сдать тест на короновирус ?
Профайл

§ Сергей_я
Что нужно знать о коронавирусе? Памятка казахстанцам
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2974
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.06.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Судя по динамике, возвращение к нормальной жизни ещё далеко.

https://tengrinews.kz/asia/vaktsinu-ot-koronavirusa-uspeshno-protestirovali-v-kitae-406717/
Вроде обещают.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 1
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 50.44 Ko -
^ Наверх