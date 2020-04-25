NG.kz Что нужно знать о коронавирусе? Памятка казахстанцам



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:00 Как не заболеть коронавирусом, какой бывает карантин и куда звонить, если вы все же чувствуете себя плохо? Ответы на эти и другие вопросы - в памятке, которую распространила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

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