Я Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней? #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 294

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:32 Материалы переданы в территориальные отделы контроля качества и безопасности товаров и услуг для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к ответственности по ч. 3 ст. 462 КоАП РК.

Вот и весь смысл мероприятия

Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового. Подробнее: https://kodeksy-kz.com/ka/ob_administrativnyh_pravonarusheniyah/462.htm



[Исправлено: Я, 29.06.2020 - 14:35]