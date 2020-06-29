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≡ Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спойлер: почти никак. На выходных, 27 и 28 июня, в Рудном, как и в других городах региона, согласно постановления главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло был установлен режим локдауна. По нему не только закрывались все ТРЦ и парки, не работали фонтаны, но и был вновь возвращён запрет на выход из мест проживания без особой необходимости.
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§ Victor Yang
Re: Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
санврачём

ААААА!!!!!!! Вы что делаете????!!!!!
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§ arman_kst
Re: Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я дома сидел. Устал
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§ Я
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.06.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материалы переданы в территориальные отделы контроля качества и безопасности товаров и услуг для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к ответственности по ч. 3 ст. 462 КоАП РК.
Вот и весь смысл мероприятия
Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового. Подробнее: https://kodeksy-kz.com/ka/ob_administrativnyh_pravonarusheniyah/462.htm

[Исправлено: Я, 29.06.2020 - 14:35]
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§ Victor Yang
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Вот и весь смысл мероприятия

Бред. На налогах (причём постоянных) можно значительно больше заработать бюджету, чем на гипотетических штрафах. А в эти дни у многих предпринимателей прибыли не было, с которой можно было бы налог взять.
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§ Трезвый
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 29.06.20 - 15:12
Комментарий проходит проверку.
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