/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Балаева рассказала о мерах поддержки СМИ на период пандемии 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Балаева рассказала о мерах поддержки СМИ на период пандемии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и общественного развития Казахстана рассказала о мерах поддержки отечественных средств массовой информации на период пандемии. Так, представителей СМИ освобождают от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период до 1 октября 2020 года.
Читать новость

§ ACROS
Re: Балаева рассказала о мерах поддержки СМИ на период пандемии
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.06.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://предусматривающие освобождение от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года,//

Если не будет хотя бы за один месяц пенсионных отчислении работодателя за работника в течении года, тогда этот, 2020 год, пропадает при расчёте размера пенсии будущих пенсионеров. Освобождаются или переноситься срок уплаты обязательных социальных и пенсионных отчислении??
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 0
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 45.3 Ko -
^ Наверх