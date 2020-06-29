ACROS Re: Балаева рассказала о мерах поддержки СМИ на период пандемии #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 691

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:51 Цитата://предусматривающие освобождение от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года,//



Если не будет хотя бы за один месяц пенсионных отчислении работодателя за работника в течении года, тогда этот, 2020 год, пропадает при расчёте размера пенсии будущих пенсионеров. Освобождаются или переноситься срок уплаты обязательных социальных и пенсионных отчислении??