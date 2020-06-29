ACROS Re: Футболисты "Тобола" заболели коронавирусом? #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 691

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:42 Цитата: maxsaf:

тут за какие-то игры переживаете.



Не переживаю: команда "ТОБОЛ" и весь чемпионат Казахстана по футболу- не такая уж и классная команда и не такое уж захватывающее зрелище республиканский чемпионат, что бы за них переживать. Реально: надо чемпионат ОТМЕНЯТЬ, тем более если зрителей не будет: не вижу смысла игры - отмывать бабки или ЧЬЁ ТО самолюбие и ПОТЕХА ?? Распустить команды и игроков отправить по домам, тем более что режим ЧП, как форс-мажор даёт такое право без уплаты неустоек.

А, написал свой комент, потому что появилась заметка.