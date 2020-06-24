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Куратор темы: maxsaf
§ elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Человеку тоже нужно на чем-то учиться

У человека эмоции, у ИИ логика, что не мешает человеку. Но одно другого не заменяет и не заменит никогда. Танцен, секс и рок-н-рол. С ИИ будет скучно, думаю. :lol:
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7152
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

У человека тоже есть логика, просто она иногда "хромает", мы списываем ошибки на эмоции. ИИ отличается от обычной программы тем что никогда не знает 100% результат, внутри программа оперирует вероятностями, поэтому если ИИ выдает вам четкий ответ, это не означает 100% уверенность, а лишь некую высокую вероятность, округленную до 100%. А там где логика не 100%-ая - появляются эмоции, или то, что мы называем этим словом. Когда все больше автомобилей будут управляться ИИ, в критических ситуациях ему прийдется принимать решение - убить пешехода или водителя, если третье невозможно. Этот выбор вы будете бурно обсуждать, связывая произошедшее с эмоциями машины.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.06.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохая серия популярных передач на ютубе "Age of A.I." с Робертом Дауни-мл. в качестве ведущего.
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§ Маркс
Вечная жизнь 2.0
Маркс


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Сообщений: 921
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.06.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безотносительно к высоконаучным спорам в данном треде, недавно попался сборник фантастики и следующие вещи показались любопытными по отношению к теме обсуждения:

Игорь Вереснев - Вальхалла обетованная.
Ольга Кай - День пробуждения.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7152
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Цитата:
Маркс:

Любопытно, будем посмотреть)
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