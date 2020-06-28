abaika95 Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4316

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:04 Цитата-/Я горда тем/







А я горд что ты принял себя, какой ты есть в душе-женщиной))





Цитата-/Или ты тоже знаешь что католики отмечают его 25 декабря, а православные - 7 января?/





Это тут к чему?) По старому календарю Абай родился 10 августа, по новому дата сдвинулась на 2 недели и теперь этот день 23 августа, приняли (ещё нет) непонятное решение праздновать по старому календарю, причем тут дачник-калализатор (от слова кала-город) про 28 июля заикнулся??)