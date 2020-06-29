ACROS Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 687

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:14 Здравомыслящее и практичное руководство страны, в данной ситуации,в ситуации повсеместного распространения коронавирусной инфекции, должно ОТМЕНИТЬ все праздники и юбилеи ( чьи бы они не были). Пир во время чумы, как минимум НЕУМЕСТЕН. Все, буквально ВСЕ денежные средства НАПРАВИТЬ на противодействие коронавирусу. Если государство и народ не отпразднует очередной праздник или юбилей, с ними абсалютно НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ, но если эпидемия коронавируса получит своё дальнейшее распространение по Казахстану - то потом НЕКОМУ и НИ перед КЕМ, будет проводить праздники и юбилеи.