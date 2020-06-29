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§ NG.kz
Футболисты "Тобола" заболели коронавирусом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трое футболистов "Тобола" слегли в больницу с подозрением на пневмонию. Также еще несколько человек простудились и не могут полноценно тренироваться. Всего восемь игроков из состава костанайцев имеют жалобы на плохое состояние здоровья.
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§ ACROS
Re: Футболисты "Тобола" заболели коронавирусом?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карантин для всего состава команды, согласно протоколу лечения: 14 дней. Значит чемпионат под угрозой срыва, как минимум первые игры команда пропускает??
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* maxsaf
Re: Футболисты "Тобола" заболели коронавирусом?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7152
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Значит чемпионат под угрозой срыва, как минимум первые игры команда пропускает??

Вы в одной ветке пишите все ОТМЕНИТЬ и ЗАПРЕТИТЬ, а тут за какие-то игры переживаете. ;-)
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