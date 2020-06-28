abaika95 Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают.... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4316

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:34 Цитата-/Абсолютная независимость невозможна, но независимость от государства и власти — одно из важнейших условий качественной журналистики./









Нет,ну я бы понял если бы это нг к примеру написало или ещё какие издания) но смех же рупор американской госпропаганды радио стыдоба пишет про независимость от государства) значит они сами по признали что их журналистика не качественная