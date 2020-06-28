/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают. Правильно ли это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают. Правильно ли это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист Данияр Молдабеков считает, что СМИ не должны получать деньги от государства. " Основная задача журналистики, как я ее понимаю, — это показывать государству на его ошибки все время, раз за разом", - отмечает он.
Читать новость

§ abaika95
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.06.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абсолютная независимость невозможна, но независимость от государства и власти — одно из важнейших условий качественной журналистики./




Нет,ну я бы понял если бы это нг к примеру написало или ещё какие издания) но смех же рупор американской госпропаганды радио стыдоба пишет про независимость от государства) значит они сами по признали что их журналистика не качественная
Профайл

§ yudjin
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.06.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И ни для кого не секрет, что в итоге выбор останавливают на тех, кто нравится властям.

Эт точно, стоит взглянуть на список раздачи слонов, который намедни опубликовала одна местная газетка
Профайл

§ Козлов я
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.06.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ Victor Yang
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12866
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.06.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
стоит взглянуть на список раздачи слонов, который намедни опубликовала одна местная газетка

Такая раздача не первый раз и каждый раз одни и те же СМИ с "повышенной" социальной ответственностью.
Профайл

§ Анатолий Сальник
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 28.06.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё происходит в рамках целевого использования госбюджета. Т. е. бюрократия должна иметь средства пропаганды. Чиновники и получают право выбирать то, что им по "вкусу". Другое дело, что должны иметь место премии от общества. Конкретно не могу ничего предложить, так этот вопрос надо детально изучать из международной практики. Собственно и есть моё предложение. Изучаем, обсуждаем, решаем. Публично!!!
Профайл

§ ACROS
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.06.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший журналист - это вечно: "голодный", "оборванный", "неустроенный", "имеющий проблемы с властью", пишущий не на "заданные" темы, а на общественно-нужные, с социальной болью. НО где взять таких журналистов, с такой ментальностью. Все хотят жить хорошо СЕЙЧАС и НЕМЕДЛЕННО. Сытно кушать, сладко спать.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12866
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Все хотят жить хорошо СЕЙЧАС и НЕМЕДЛЕННО. Сытно кушать, сладко спать.

Нормальное желание, не?
Профайл

§ Сергей kst
Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают. Правильно ли это?
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 29.06.20 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только в большинстве случаев, это не нормальное желание -сейчас и немедленно-подразумевает пройтись по головам.Люди перестали ценить то ,что имеют.В вечной погоней за постоянно новыми "благами", зомбированные телеящиком,быстрыми кредитами,новыми айфонами ,машинами-очень многие теряют себя,умение здраво мыслить.И эта реклама пепси-бери от жизни все!-типичный пример современных хотелок,всемирного перемолота ресурсов планеты Земля.Нынешние свалки величиной с мегаполис,в океане и морях- целые острова мусора-безмолвные свидетели лозунга- хочу хочу хочу немедленно и сейчас!
Профайл

§ ACROS
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.06.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нормальное желание, не?



Как и у всех нормальных людей. Тогда, вопрос: не многого ли, общество, требует с них ??
Профайл

§ abaika95
Re: Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.06.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Хороший журналист - это вечно: "голодный", "оборванный", "неустроенный", "имеющий проблемы с властью", пишущий не на "заданные" темы, а на общественно-нужные, с социальной болью. НО где взять таких журналистов///


Что-то я не уверен что к примеру журналисты Дейли ньюс,Вашингтон пост,cnn,bbc, эхо Москвы,новой газеты, телеканала дождь-"голодные", "оборванные" и "неустроенные")) и пишут вроде всегда на общественно-значемые темы и с властью бывает проблемы имеют но не бомжуют при этом)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 1
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 71.44 Ko -
^ Наверх