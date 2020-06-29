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§ NG.kz
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году на июль приходится 21 рабочий день и целых 10 выходных. Так, помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать 6 июля: в этот день отмечается День столицы
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§ antonK
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 29.06.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вижу: грядет три дня локдауна...
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§ nmv85
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 29.06.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все выходные дома нас закроют с этим локДАУНОМ
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§ ACROS
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.06.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравомыслящее и практичное руководство страны, в данной ситуации,в ситуации повсеместного распространения коронавирусной инфекции, должно ОТМЕНИТЬ все праздники и юбилеи ( чьи бы они не были). Пир во время чумы, как минимум НЕУМЕСТЕН. Все, буквально ВСЕ денежные средства НАПРАВИТЬ на противодействие коронавирусу. Если государство и народ не отпразднует очередной праздник или юбилей, с ними абсалютно НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ, но если эпидемия коронавируса получит своё дальнейшее распространение по Казахстану - то потом НЕКОМУ и НИ перед КЕМ, будет проводить праздники и юбилеи.
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§ abaika95
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.06.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Здравомыслящее и практичное руководство страны, в данной ситуации,в ситуации повсеместного распространения коронавирусной инфекции, должно ОТМЕНИТЬ все праздники и юбилеи/



Ну так то пол года уже без праздников сидим,8 марта,Наурыз,7-9 мая) и эти отменят,Токаев как мне кажется сегодня гайки закрутит на полную
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