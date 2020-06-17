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§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации коммента в 50% случаев меня выкидывает из регистрации.Под статьей моего коммента нет, но он есть в слева в ленте.Далее захожу в ленту и сразу появляюсь вошедшим. В чем дело?
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 218
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 18.06.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
После публикации коммента в 50% случаев меня выкидывает из регистрации.Под статьей моего коммента нет, но он есть в слева в ленте.Далее захожу в ленту и сразу появляюсь вошедшим. В чем дело?


Для снижения нагрузки на сервер на сайте включено кэширование. Поэтому иногда вам показывает кэш страницы, а не свежую её версию. И вы видите страницу без комментария, хотя в действительности он уже есть (мнимое разлогинивание сюда же относится).

К сожалению, в связи с частыми ддос-атаками мы были вынуждены пойти на эту меру. Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7149
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние 5 сообщений форума снова отображаются на главной странице. Спасибо, что починили.
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