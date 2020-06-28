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§ NG.kz
Новый праздник хотят учредить в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство культуры и спорта опубликовало проект постановления, где дополнило перечень праздничных дат Днем Абая. Проект находится на стадии публичного обсуждения до 13 июля 2020 года.
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§ abaika95
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.06.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте день всех поэтов и писателей Казахстана уже в этот день отмечать,как в России день рождение Пушкина отмечается вкупе как день Русского языка
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§ yudjin
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.06.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Датой рождения Абая по юлианскому календарю считается 10 августа 1845 года, а по используемому сейчас григорианскому календарю - 23 августа 1845 года.

Странно, почему тогда предлагают 10 августа? Ведь 10 августа тогда - это 23 сейчас. А 10 августа сейчас - это 28 июля тогда.
Как всегда у наших чиновников никакой элементарной логики...
Пыс.Пыс... подлизайло, фас...
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§ abaika95
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.06.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Странно, почему тогда предлагают 10 августа? Ведь 10 августа тогда - это 23 сейчас. А 10 августа сейчас - это 28 июля тогда./


Сам то понял что написал?))))
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§ Тот самый
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.06.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, давайте кого-нибудь в ноябре или в феврале - ни одного праздника в те месяцы нет.
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§ юля елиссева
Новый праздник хотят учредить в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1619
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.06.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перефразируя сцену из фильма "Мимино":
- Когда я в Москве вижу памятник Абаю, слезы радости наполняют мои глаза. Я горда тем, что Великий Абай мой земляк из Казахстана.
- Когда я захожу на форум НГ, я вновь плачу, от того что тут в комментах гадит жалкий нурлыбот Абайка, который недостоин носить имя величайшего поэта казахстанской земли.

[Исправлено: юля елиссева, 28.06.2020 - 22:38]
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§ Victor Yang
Новый праздник хотят учредить в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12866
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.06.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сам то понял что написал?))))

Чтобы это понять - нужно разобраться в понятиях юлианского и григорианского календаря. У тех кто что-то знает про традиции православия, эта разница видна невооруженным взглядом просто по одному христианскому празднику - Рождеству. Или ты тоже знаешь что католики отмечают его 25 декабря, а православные - 7 января? Не задумывался почему? Христос-то один был.
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§ abaika95
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.06.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я горда тем/



А я горд что ты принял себя, какой ты есть в душе-женщиной))


Цитата-/Или ты тоже знаешь что католики отмечают его 25 декабря, а православные - 7 января?/


Это тут к чему?) По старому календарю Абай родился 10 августа, по новому дата сдвинулась на 2 недели и теперь этот день 23 августа, приняли (ещё нет) непонятное решение праздновать по старому календарю, причем тут дачник-калализатор (от слова кала-город) про 28 июля заикнулся??)
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§ ACROS
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.06.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абай - конечно великий человек и в чем то даже обогнал свою эпоху, но сейчас перед государством Казахстан, не менее великая задача: выстоять в борьбе с эпидемии коронавирусом, тем более по оценке ВОЗ, Казахстан входит в десятку стран где ситуация крайне запущена. Все праздничные, юбилейные, имиджевые и прочие мероприятия отменить, все денежные средства пустить только на борьбу с коронавирусом.
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§ abaika95
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.06.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тем более по оценке ВОЗ, Казахстан/



То нас ВОЗ хвалит в мае за принятые меры то мы срочно в десятке запущенных ) непостоянная как "юля"

Цитата-/Все праздничные, юбилейные, имиджевые и прочие мероприятия отменить, все денежные средства пустить только на борьбу с коронавирусом/



Завтра Токаев выступит и все отменит
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§ drakon
Re: Новый праздник хотят учредить в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19486
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что,Токаев, коронавирус отменит?... :-o
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§ maxsaf
Новый праздник хотят учредить в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7149
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Абай - конечно великий человек

Судя по тому, как быстро снимали таблички с его именем с проспекта, у вас только один великий человек остался))
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