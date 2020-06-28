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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Библии известно, что Молох - это божество, которому приносили в жертву детей. Современному Молоху - автомобилю - приносятся в жертву и города, и их обитатели. Отчетливо это видно и в Костанае.
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* Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.06.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
путь сначала к полной автомобилизации (как сейчас Челябинск, например)

Челябинск - очень зелёный город, по сравнению с Кустанаем. Вот как им удалось - машин больше в разы, улицы широченные, а всё зелено при этом?
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.06.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вот как им удалось - машин больше в разы, улицы широченные, а всё зелено при этом?/




Может потомучто ЧБ в лесу находится?) Справа,слева в центре и до Курчатова везде лес) а вдоль дорог то по городу не сказать что прям зелено) все в камне и бетоне


Надо сравнивать с нашим климатом, Саратов,Самара Волгоград
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§ shootnix
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 29.06.20 - 00:34
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