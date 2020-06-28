abaika95 Николай ВОРОНИН: Современный Молох #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4314

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:08 Цитата-/Вот как им удалось - машин больше в разы, улицы широченные, а всё зелено при этом?/









Может потомучто ЧБ в лесу находится?) Справа,слева в центре и до Курчатова везде лес) а вдоль дорог то по городу не сказать что прям зелено) все в камне и бетоне





Надо сравнивать с нашим климатом, Саратов,Самара Волгоград