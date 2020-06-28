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Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 22:15 Цитата: ирония:

упомянуть про Алтынсарина 9



А Алтынсарина, 7? Полный трындец. Почему жильцы позволили отгородить себя от солнечного света?



Цитата: таноми52:

Улучшать и удешевлять общественный транспорт



В Эстонии и некоторых других странах налоги на авто подняли, а общественный транспорт сделали бесплатным.



Но начинать нужно с чиновников, пересадить их на автобусы. А у нас только у акимата несколько десятков жоповозок, которые только и делают, что привозят их утром на работу, а вечером - домой.



Цитата: shootnix:

любой современный город обречен пройти путь сначала к полной автомобилизации



Путаете автомобилизацию и казахстанские бардак+коррупцию, эти участки для строительства получены не совсем законно. Руководство области малокомпетентное - у нас уже сейчас есть опыт нехватки парковочных мест, но от них можно избавиться хотя бы в новых районах города, но и этого не делают. Почему бы не запретить строить новые дома/ТРЦ без подземных стоянок? Или не запретить строить дом, если каждая квартира в нём не будет обеспечена парковочных местом?