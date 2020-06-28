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ирония:
упомянуть про Алтынсарина 9
А Алтынсарина, 7? Полный трындец. Почему жильцы позволили отгородить себя от солнечного света?
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таноми52:
Улучшать и удешевлять общественный транспорт
В Эстонии и некоторых других странах налоги на авто подняли, а общественный транспорт сделали бесплатным.
Но начинать нужно с чиновников, пересадить их на автобусы. А у нас только у акимата несколько десятков жоповозок, которые только и делают, что привозят их утром на работу, а вечером - домой.
Цитата:
shootnix:
любой современный город обречен пройти путь сначала к полной автомобилизации
Путаете автомобилизацию и казахстанские бардак+коррупцию, эти участки для строительства получены не совсем законно. Руководство области малокомпетентное - у нас уже сейчас есть опыт нехватки парковочных мест, но от них можно избавиться хотя бы в новых районах города, но и этого не делают. Почему бы не запретить строить новые дома/ТРЦ без подземных стоянок? Или не запретить строить дом, если каждая квартира в нём не будет обеспечена парковочных местом?