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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Библии известно, что Молох - это божество, которому приносили в жертву детей. Современному Молоху - автомобилю - приносятся в жертву и города, и их обитатели. Отчетливо это видно и в Костанае.
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§ Козлов я
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.06.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.06.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для успешного функционирования бизнесу необходимо иметь парковку в непосредственной близости

Я когда это увидел и вспомнил какие были деревья вдоль улицы, то кроме проклятий на ум ничего не пришло:
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.06.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядь Коль, здравствуйте, давно вас не видно, куда пропали? А я решил отдохнуть от всей этой бодяги. Столько несправедливости, кругом одни ворье, я даже не знаю как быть, раньше такого не было, с моей ранимой душой нельзя читать такие новости. Не зря профессор из собачьего сердца (Булгаков) запрещал читать утренние газеты
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§ shootnix
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
shootnix


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Сообщений: 12
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 28.06.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что любой современный город обречен пройти путь сначала к полной автомобилизации (как сейчас Челябинск, например), а потом откатиться обратно до человека, как это сделал Нью-Йорк (частично), Буэнос Айрес и многие крупные города Латинской Америки, где сейчас просто отдаю бывшие магистрали под прогулочные дорожки, летние кафе и прочие общественные пространства. Ставя при этом кадки с деревьями прям на асфальт =)
У нас город провинциальный, конечно, мы такой переход будем наблюдать неотчетливо и небыстро, но будем. Потому что опыт других городов - это последнее, на что опираются сегодня городские власти. К сожалению.
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§ 1012
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
1012


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Сообщений: 21
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 28.06.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может и правильно сказано но бесполезно
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§ Ksy
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
Ksy


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Сообщений: 4
Регистрация: 27.06.20
Отправлено: 28.06.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво господин Воронин!!! Статья отличная! Этот бизнесмен подходил ко мне лично и очень оскорбился на отказ подписать документ. Более того он подходил исключительно к молодежи и те подписывали. Насколько мне известно они снииают квартиры и с юридической точки зрения их подписи не имеют силы.. Я не юрист, конечно, но логично так подумать. Я уже неделю пишу везде, надеюсь отстоим наш сквер.)). Я предлагаю НГ поднять эту тему, тк во дворе моей мамы собирают подписи, что бы демонтировать футбольное поле и построить так же парковку. По-моему это какой то тренд -2020. Думаю наши дворы не единственные в центре.
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§ ирония
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
ирония


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Сообщений: 62
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 28.06.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья! Сколько такого твориться по всему городу!!! Вопрос почему? Неужели только деньги? Мне кажется здесь еще и присутствует не любовь и даже ненависть к жителям! Это же как надо не любить народ , чтобы приносить вред здоровью людей. И еще надо было упомянуть про Алтынсарина 9. Между домами № 5,7 и 9 два года назад был скверик с деревьями, уничтожили, построив очередной бизнес. Рядом со сквериком была автобусная остановка в этом году ее переносят под окна д.№9, уничтожив деревья отделяющие проезжую часть от дома. Это каким умом надо обладать , чтобы такое придумать? и само собой напрашивается , что просто так перенесли остановку в угоду очередному бизнесу? От стену дома до остановки нет даже 20 метров. Ау акимы вы людей хоть немного уважайте!
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§ yudjin
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.06.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ирония:
И еще надо было упомянуть про Алтынсарина 9.

Кадры от туда...


варварское опустынивание
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* Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7335
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.06.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
когда это увидел и вспомнил какие были деревья вдоль улицы, то кроме проклятий на ум ничего не пришло:

Цитата:
ирония:

Цитата:
Ksy:
Браво господин Воронин!!!

Ну это ваше мнение,а есть ещё и мнение автомобилистов,вот они будут за парковку.
Конечно деревья жалко,но все те кто рассылает проклятья,скажи что вы можете предложить для решения проблемы?
Автомобилей с каждым годом больше и больше,а город не резиновый,пятиэтажку не передвинешь.
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1844
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.06.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Автомобилей с каждым годом больше и больше


Значит, надо опять сделать автомобиль роскошью, а не просто средством передвижения
Не молиться же на них!
Улучшать и удешевлять общественный транспорт, чтобы было им удобно и комфортно пользоваться. Тогда для многих необходимость иметь эту головную боль - автомобиль отпадёт
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§ ирония
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
ирония


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 28.06.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо знать ситуацию , а потом уже комментировать. Была автобусная остановка, зачем ее переносить под окна жилого дома? Когда начал строительство так называемый бизнесмен, видел , что парковки , тем более влепил это здание очень близко к дому №7.через дорогу нет жилого дома и есть свободное место для парковки, неужели автомобилистам надо прямо на лестницу парковаться? сама автомобилист и не гнушаюсь пройти пешком лишние метры. Ходить полезно. Построили ведь Апельсин , Астыкжан за городом, а здесь прямо очень необходимый соц. обьект?!
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§ ирония
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
ирония


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 28.06.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то не так нажала :-( это был ответ на комментарий Добринцофф
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Современный Молох
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.06.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мне кажется, что любой современный город обречен пройти путь сначала к полной автомобилизации (как сейчас Челябинск, например), а потом откатиться обратно до человека, как это сделал Нью-Йорк (частично/




Американские города сразу строились и расстраивались под нужды автомобилистов,США автомобильная держава а у нас ещё до 70ых строили с расчетом что в городе будет максимум 100 машин) поэтому и имеем что имеем) сейчас перелапатят все города на постсоветском пространстве как старую Москву под машины, а лет через 100 начнут урбанизмом заниматься и комфортностью городской среды и пересядем мы на велосипеды) а то непонятно че мэры в Европе срочно начали на великах ездить,никогда не ездили а тут их срочно к народу потянуло)
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§ Тот самый
Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.06.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ирония:
упомянуть про Алтынсарина 9


А Алтынсарина, 7? Полный трындец. Почему жильцы позволили отгородить себя от солнечного света?

Цитата:
таноми52:
Улучшать и удешевлять общественный транспорт


В Эстонии и некоторых других странах налоги на авто подняли, а общественный транспорт сделали бесплатным.

Но начинать нужно с чиновников, пересадить их на автобусы. А у нас только у акимата несколько десятков жоповозок, которые только и делают, что привозят их утром на работу, а вечером - домой.

Цитата:
shootnix:
любой современный город обречен пройти путь сначала к полной автомобилизации


Путаете автомобилизацию и казахстанские бардак+коррупцию, эти участки для строительства получены не совсем законно. Руководство области малокомпетентное - у нас уже сейчас есть опыт нехватки парковочных мест, но от них можно избавиться хотя бы в новых районах города, но и этого не делают. Почему бы не запретить строить новые дома/ТРЦ без подземных стоянок? Или не запретить строить дом, если каждая квартира в нём не будет обеспечена парковочных местом?
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