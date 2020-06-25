Ksy Re: Очередной раунд закончился локдауном #6





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 27.06.20 (Пользователи) Отправлено: - 20:25 Вот интересно кто лоббирует интересы тех, кто сдает в аренду эти машинки в Сити-Центре. Значит в парки нельзя, аттракционы незаконно работали. А в Сити-Центре машинки катаются-это можно. Я живу в центре. Вечером выходим в парк. Там нет массового скопления народа. На атракционах было мало людей. У нас дочь маленькая и мы просто мимо проходили. А между тем в Сити-центре невозможно ходить. Эти машинки на каждом углу. Их ооооочень много. И их не штрафуют.. Интересно очень с чего бы это?вот там реальная угроща распространения вируса. имхо