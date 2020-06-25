/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Очередной раунд закончился локдауном		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Очередной раунд закончился локдауном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошедшей неделе в Костанайской области дважды ужесточали режим карантина - с 19 и 23 июня. Очередное усиление ожидается 27-28 июня - выходные дни пройдут в формате локдауна. Новое слово, озвученное на брифинге главным государственным санитарным врачом области Владимиром НЕЧИТАЙЛО, подразумевает самые жесткие ограничения, которые для жителей еще не вводились. Как они будут исполняться и какой в них смысл?
Читать статью

§ stratosfera_Z
Re: Очередной раунд закончился локдауном
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 25.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как выявляют то бессимптомных, которых прям много стало?! Человек от нечего делать идёт и 15000 в лаборатории оставляет за тест?
Профайл

§ Сергей kst
Очередной раунд закончился локдауном
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 25.06.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наша задача - спасать эпидемиологическую ситуацию, а не экономическую.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=728&storyid=26197

Единый организм, а в итоге как лебедь рак и щука-Эпидемическая ,экономическая и социальная ситуации. И все вместе-они порвут на части друг друга.

[Исправлено: Сергей kst, 25.06.2020 - 16:14]
Профайл

§ Тот самый
Re: Очередной раунд закончился локдауном
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Наша задача - не допустить массового скопления людей, поэтому на личном транспорте передвигаться можно, - объяснил Владимир Нечитайло


Ну вот, здравый смысл победил в этот раз. А ещё тренд 2020-го года - велосипед, у кого нет, подумайте над покупкой. Можно и на дачу доехать и частично без переполненного общественного транспорта обойтись.
Профайл

§ raem
Re: Очередной раунд закончился локдауном
raem


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 26.06.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
lockdown-Семантические свойства. Значение строгая изоляция заключённых, карцер / интересно.... взято отсюда https://ru.wiktionary.org/wiki/lockdown
Профайл

§ Muad Dib
Re: Очередной раунд закончился локдауном
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 27.06.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы они хотели спасать эпидемиологическую ситуацию, лучше бы открыли станции дезинфекции автотранспорта. Такси, автобусы, личные авто. Хотя бы 1 раз в день нужна обработка каждой машины.
Профайл

§ Ksy
Re: Очередной раунд закончился локдауном
Ksy


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 27.06.20
Отправлено: 27.06.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно кто лоббирует интересы тех, кто сдает в аренду эти машинки в Сити-Центре. Значит в парки нельзя, аттракционы незаконно работали. А в Сити-Центре машинки катаются-это можно. Я живу в центре. Вечером выходим в парк. Там нет массового скопления народа. На атракционах было мало людей. У нас дочь маленькая и мы просто мимо проходили. А между тем в Сити-центре невозможно ходить. Эти машинки на каждом углу. Их ооооочень много. И их не штрафуют.. Интересно очень с чего бы это?вот там реальная угроща распространения вируса. имхо
Профайл

§ arman_kst
Re: Очередной раунд закончился локдауном
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо они в доле от бизнеса по прокату детских машинок в центре
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 50
Пользователей: 3
Всего: 53

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 62.33 Ko -
^ Наверх