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§ NG.kz
Что видно в трещину дома, которого нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История двух демонтированных в Костанае новостроек дошла до уголовного разбирательства. Два года назад, тоже летом, история растрескавшихся домов в новом микрорайоне Юбилейный была для СМИ просто хитом сезона. И на пике общественного внимания казалось, что уж на этот раз вопрос, кто виноват, не останется без ответа. Речь все-таки шла о жилье, о рисках для будущих владельцев квартир... Но вот сейчас на месте демонтированных строений возводятся новые. А вы знаете, почему развалились их предшественники?
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§ сайлау курманов
Re: Что видно в трещину дома, которого нет
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.06.20 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит, зимой нельзя строить, такая же оказия с этим чудо-колесом обозрения, заливали фундамент в трескучим мороз. Видимо торопились освоить барбосы. Значит на все новостройки фундамент надо закладывать летом...
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§ Victor Yang
Re: Что видно в трещину дома, которого нет
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12862
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.06.20 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слышал одно из мнений - была нарушена технология строительства в зимний период. Потому фундамент и просел.
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§ arman_kst
Re: Что видно в трещину дома, которого нет
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу проходил там. Два крана стоят, один вообще ржавый полностью. Уже конкурсы по 24, 27 дому должны провести на баспана. Будет снова нарушение сроков сдачи домов. Обычно на их сайте выставляют до, которые через полгода должны сдать.
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