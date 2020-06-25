NG.kz Что видно в трещину дома, которого нет



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 07:37 История двух демонтированных в Костанае новостроек дошла до уголовного разбирательства. Два года назад, тоже летом, история растрескавшихся домов в новом микрорайоне Юбилейный была для СМИ просто хитом сезона. И на пике общественного внимания казалось, что уж на этот раз вопрос, кто виноват, не останется без ответа. Речь все-таки шла о жилье, о рисках для будущих владельцев квартир... Но вот сейчас на месте демонтированных строений возводятся новые. А вы знаете, почему развалились их предшественники?

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