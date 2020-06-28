ирония Re: Николай ВОРОНИН: Современный Молох #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 60

Регистрация: 31.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:47 Хорошая статья! Сколько такого твориться по всему городу!!! Вопрос почему? Неужели только деньги? Мне кажется здесь еще и присутствует не любовь и даже ненависть к жителям! Это же как надо не любить народ , чтобы приносить вред здоровью людей. И еще надо было упомянуть про Алтынсарина 9. Между домами № 5,7 и 9 два года назад был скверик с деревьями, уничтожили, построив очередной бизнес. Рядом со сквериком была автобусная остановка в этом году ее переносят под окна д.№9, уничтожив деревья отделяющие проезжую часть от дома. Это каким умом надо обладать , чтобы такое придумать? и само собой напрашивается , что просто так перенесли остановку в угоду очередному бизнесу? От стену дома до остановки нет даже 20 метров. Ау акимы вы людей хоть немного уважайте!