Сыкымы Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1234

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:25 Цитата: drakon:



Да, я тоже думаю, что министр образования сам офигевает от такой фразы: "С начала ЕНТ и до 12 вообще связь была плохая и Я!!!! не могла наблюдать за сыном!!!"

Зачем??? Зачем тебе нужно наблюдать за 17-летним сыном??? Что с ним может произойти во время ЕНТ??? Его могут убить??? Ему могут нанести физическую травму во время тестирования "продажные учителЯ"??? Это что за гиперопека, блджд???