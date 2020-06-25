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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 25.06.20 - 18:51
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|КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОС ДОМА.
Если дома (на даче,гараже,балконе и т.п.) появились осы - ждите неприятностей.Мало того,что они переносчики заболеваний,т.к. ползают по помойкам и скотомогильникам, так и при укусе не погибают,а продолжают жалить. Поэтому от них необходимо избавляться. Для этого нужно найти из гнездо. Обычно оно в укромном месте - на чердаке, на балках, нишах.
Существует много всяких приманок, прикормок для их уничтожения, вплоть до паяльной лампы. Я же уничтожаю их своим способом. Беру стеклянную банку (можно чашку,если гнездо большое), накрываю снизу гнездо этой банкой и через пластиковую трубочку опрыскиваю гнездо и ос WD-40. Осы гибнут моментально. Затем шпателем (можно просто картонкой) отсоединяю гнездо от его места и выкидываю его. Желательно уничтожать ос уже вечером,когда они слетаются в гнездо на ночевку,иначе рискуете бегать за каждой осой по отдельности Удачи!
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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 27.06.20 - 23:09
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|САМОДЕЛЬНАЯ ПОХОДНАЯ СПИРТОВКА.
Иногда при походах на природу или рыбалке нужно подогреть воду или просто согреться. При отсутствии необходимого оборудования можно обойтись подручными средствами.Предлагаю такой способ.
Нужны: жестяная банка с крышкой (можно из-под кофе или сгущенки (не всякой), немного спирта, шило,скотч.
На высоту 2/3 банки наклеивается скотч или любая полоска ткани.
Сверху полоски,через каждый сантиметр, проколоть дырки. Затем залить в банку спирт и закрыть крышку. Встряхнуть банку,чтобы спирт пролился на наружную поверхность и поджечь его снаружи. Эту процедуру придется делать 2-4 раза, пока не создастся устойчивое горение через проколотые дырки. Можно сверху поставить емкость с водой или просто погреть руки.
Принцип действия: Сразу спирт нагревается до того,что начинает кипеть и его пары,вырываясь через дырки, горят.
50 мл спирта хватает, чтобы согреть 1 л воды (сам не проверял).
Меры безопасности: Тушить такую спиртовку нужно плотной тканью,закрыв доступ кислорода. Сама спиртовка очень горячая,как и спирт в ней.Или нужно дождаться, пока прогорит. Будьте осторожны при обращении с огнем!
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