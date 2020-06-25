Козлов я Советы на каждый день #61





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1460

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:51 КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОС ДОМА.

Если дома (на даче,гараже,балконе и т.п.) появились осы - ждите неприятностей.Мало того,что они переносчики заболеваний,т.к. ползают по помойкам и скотомогильникам, так и при укусе не погибают,а продолжают жалить. Поэтому от них необходимо избавляться. Для этого нужно найти из гнездо. Обычно оно в укромном месте - на чердаке, на балках, нишах.





Существует много всяких приманок, прикормок для их уничтожения, вплоть до паяльной лампы. Я же уничтожаю их своим способом. Беру стеклянную банку (можно чашку,если гнездо большое), накрываю снизу гнездо этой банкой и через пластиковую трубочку опрыскиваю гнездо и ос WD-40. Осы гибнут моментально. Затем шпателем (можно просто картонкой) отсоединяю гнездо от его места и выкидываю его. Желательно уничтожать ос уже вечером,когда они слетаются в гнездо на ночевку,иначе рискуете бегать за каждой осой по отдельности Удачи!