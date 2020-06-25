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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.06.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОС ДОМА.
Если дома (на даче,гараже,балконе и т.п.) появились осы - ждите неприятностей.Мало того,что они переносчики заболеваний,т.к. ползают по помойкам и скотомогильникам, так и при укусе не погибают,а продолжают жалить. Поэтому от них необходимо избавляться. Для этого нужно найти из гнездо. Обычно оно в укромном месте - на чердаке, на балках, нишах.


Существует много всяких приманок, прикормок для их уничтожения, вплоть до паяльной лампы. Я же уничтожаю их своим способом. Беру стеклянную банку (можно чашку,если гнездо большое), накрываю снизу гнездо этой банкой и через пластиковую трубочку опрыскиваю гнездо и ос WD-40. Осы гибнут моментально. Затем шпателем (можно просто картонкой) отсоединяю гнездо от его места и выкидываю его. Желательно уничтожать ос уже вечером,когда они слетаются в гнездо на ночевку,иначе рискуете бегать за каждой осой по отдельности :lol: Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
САМОДЕЛЬНАЯ ПОХОДНАЯ СПИРТОВКА.
Иногда при походах на природу или рыбалке нужно подогреть воду или просто согреться. При отсутствии необходимого оборудования можно обойтись подручными средствами.Предлагаю такой способ.
Нужны: жестяная банка с крышкой (можно из-под кофе или сгущенки (не всякой), немного спирта, шило,скотч.
На высоту 2/3 банки наклеивается скотч или любая полоска ткани.


Сверху полоски,через каждый сантиметр, проколоть дырки. Затем залить в банку спирт и закрыть крышку. Встряхнуть банку,чтобы спирт пролился на наружную поверхность и поджечь его снаружи. Эту процедуру придется делать 2-4 раза, пока не создастся устойчивое горение через проколотые дырки. Можно сверху поставить емкость с водой или просто погреть руки.


Принцип действия: Сразу спирт нагревается до того,что начинает кипеть и его пары,вырываясь через дырки, горят.
50 мл спирта хватает, чтобы согреть 1 л воды (сам не проверял).
Меры безопасности: Тушить такую спиртовку нужно плотной тканью,закрыв доступ кислорода. Сама спиртовка очень горячая,как и спирт в ней.Или нужно дождаться, пока прогорит. Будьте осторожны при обращении с огнем!
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