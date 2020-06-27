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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Старею) скоро вообще одни смайлы будут)

да давно пора бы, что то процесс замедлено пошёл :lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не получается!

Что именно не получается. Давайте в личку.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где впрягался?) И что я собственно обидного написал?)

Ну если понимание есть, то сам должен понять.
Если нет, то и вопросов нет. Простить и принять. 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да устал чел просто на твой бред пятикратный отвечать./



Аааа тогда ладно) у него то кристальной чистоты мысли тут лились)




Цитата-/Скоро вообще публику потеряешь/


Ниче новые придут) свято место пусто не бывает)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/да давно пора бы, что то процесс замедлено пошёл/




Передумал)




Цитата-/Ну если понимание есть, то сам должен понять.Если нет, то и вопросов нет. Простить и принять/


Никогда не поздно извинится) только надо знать какой аспект вас конкретно задел?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Никогда не поздно извинится)

Вот это верно и никогда не рано ;-) Цитата:
abaika95:
только надо знать какой аспект вас конкретно задел?)

Не за себя глаголю. Меня нечем задевать, сам если чего задеть могу. За Форумчан речь.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не за себя глаголю. Меня нечем задевать, сам если чего задеть могу. За Форумчан речь/



Вот это правильно когда не задеваешься) а форумчане люди отходчивые, не стоит за них радеть) если что, принимаю заявки на извинения по понедельникам и средам,могут смело обращатся по форме что задело и почему? Я в недельный срок рассмотрю заявку и обязательно отвечу)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
обязательно отвечу)
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