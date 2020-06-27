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≡ Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошел он более чем необычно - с усилением как санитарных мер, так и способов борьбы с попытками выпускников обмануть систему. В Костанае Единое национальное тестирование сдают на базе второго корпуса КГУ им. Байтурсынова.
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§ Козлов я
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
На территорию, которую охраняют полицейские и военнослужащие, пускают только школьников.

Представляю. 6 июня 1969 года.
Экзамен-пишу сочинение.
Новоильиновская школа -
оцеплена - полицией и войсками... :-o :-o :-o :-o
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§ yudjin
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6735
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
оцеплена - полицией и войсками...

дожились, как грится...
И я не предполагал в 96-ом, что обычные экзамены превратятся в ЕНТ строго режима... а теперь еще и строгого карантинного...
Для полноты трагикомичности картины не хватает автоматчиков на вышках и собак у полицаев.
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§ electro
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 27.06.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жень, ещё не вечер, как говорится...
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§ Сыкымы
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
Сыкымы


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Сообщений: 1234
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.06.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Представляю. 6 июня 1969 года. Экзамен-пишу сочинение. Новоильиновская школа - оцеплена - полицией

Заодно представьте, что Ваша мама в компании с мамами ваших одноклассников с воинственным кличем и палками в руках штурмует школу только потому, что "продажные учителЯ" задали Вам "не ту тему" сочинения, с единственной целью "чтоб подставить". Зачем учителям нужно "подставлять" своих учеников - до сих пор остаётся тайной, но армия "яжмамок", готовых порвать кого угодно за своих "дитачек", только растёт.
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§ drakon
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
аодно представьте, что Ваша мама в компании с мамами ваших одноклассников с воинственным кличем и палками в руках штурмует школу

Такого я себе представить, даже
в страшном сне не мог. Да все -
не могли, вкдючая Министра Образования... :lol: :oops:
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§ Сыкымы
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.06.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да, я тоже думаю, что министр образования сам офигевает от такой фразы: "С начала ЕНТ и до 12 вообще связь была плохая и Я!!!! не могла наблюдать за сыном!!!"
Зачем??? Зачем тебе нужно наблюдать за 17-летним сыном??? Что с ним может произойти во время ЕНТ??? Его могут убить??? Ему могут нанести физическую травму во время тестирования "продажные учителЯ"??? Это что за гиперопека, блджд???
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§ elektron
Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда я в 15-ть лет уже в челябе в общаге жил. и ничего выжил :lol:
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§ MAN
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 27.06.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИДИОТИЗМ.
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§ ACROS
Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в...
ACROS


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Сообщений: 681
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.06.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое ЦИФРОВИЗАЦИЯ в сельском хозяйстве: наставить на трактор датчики и релешки что бы ( это самое ГЛАВНОЕ) механизаторы НЕ ВОРОВАЛИ солярку, и все БОЛЬШЕ ничего не надо.
Что такое ЕНТ в системе казахского образования: компьютерная система отслеживания "как бы чего не вышло" ( это самое главное).
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§ abaika95
Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Зачем тебе нужно наблюдать за 17-летним сыном??? //



А если у ее умного сына шпору найдут?) Надо же сразу бежать отмазывать дитятку)
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