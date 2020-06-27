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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-/иногда огрызается даже на простые слова./ Где я огрызаюсь?) Обычные добрые шутки)

То есть от первого утверждения,что вас несколько, вы не отказываетесь?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Только у государства !/




Сталкер ааауу,ты где? тут бюджет разворовывают))



Цитата-/это зависит оттого , какой первый за комп сел/


Кто добежал того и комп))



Цитата-/что вам несколько вы не отказываетесь?/


А смысл? Если скажу нет это это что-то изменит? Мысля то у вас уже закралась и вы и дальше будете ее развивать хоть как я вам отвечу))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тут бюджет разворовывают

---Не дают!! Далёк я от него :-P
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто добежал того и комп))

---Не передеритесь только там :-) :-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

---Да и вы , однако , свою малую Родину покинули , променяв на город :-( ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1842
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.06.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мысля то у вас уже закралась и вы и дальше будете ее развивать



В отношении того, что Юля - мужчина, где доводы? "Мысля-то" уже закралась...
Так гаденько в Ваш адрес мог высказаться только мужчина, да и то не всякий
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1842
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.06.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, что с Лентой форума? Что за "ошибка загрузки"? Теперь нет возможности отслеживать посты пользователей по всем веткам
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/отношении того, что Юля - мужчина, где доводы? "Мысля-то" уже закралась...Так гаденько в Ваш адрес мог высказаться только мужчина, да и то не всякий/


Наблюдательность) ну не пишет так девушка хоть какой она там противной бы не была и я не про оскорбления и всякие такое) сам стиль письма не похож,да и притом аватарка у нее прямо указывает что это мужской выбор был)



Цитата-/Что за "ошибка загрузки"? Теперь нет возможности отслеживать посты пользователей по всем веткам/


Админы писали что то там обновить надо)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1842
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.06.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95


Ваша грамотность всё хуже и хуже.Начали с того, что не указывали авторов цитаты (думаю, это даёт возможность самому написать что-то, выдавая за чужую цитату, и потом "с блеском" ответить на неё).
Теперь же Вы не считаете нужным ставить знаки препинания, которые указывают на коммукативность предложений и придают им эмоциональную окраску.
Абайка, одумайтесь!
Надо, наоборот, совершенствоваться. Хотя бы для того, чтобы лучше выполнять обязаности тролля ;-)
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§ electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 27.06.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

если не "кормить" тролля, он сам издохнет...
первейшее правило :-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ваша грамотность всё хуже и хуже./


Старею) скоро вообще одни смайлы будут)




Цитата-/Хотя бы для того, чтобы лучше выполнять обязаности тролля/


Это не обязанность это состояние души)


Цитата-/если не "кормить" тролля, он сам издохнет...первейшее правило/


Так вот что с серым волком случилось?)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Не передеритесь только там

Они в управлении "К", должны в
4 смены - работать. И ничего
не кажется, что разеые люди... :-o 8-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что за "ошибка загрузки"?

Таноми, посмотрите переписку в ветке "25 человек заболели Covid...
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