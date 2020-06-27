abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12158





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4302

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:46 Цитата-/отношении того, что Юля - мужчина, где доводы? "Мысля-то" уже закралась...Так гаденько в Ваш адрес мог высказаться только мужчина, да и то не всякий/





Наблюдательность) ну не пишет так девушка хоть какой она там противной бы не была и я не про оскорбления и всякие такое) сам стиль письма не похож,да и притом аватарка у нее прямо указывает что это мужской выбор был)







Цитата-/Что за "ошибка загрузки"? Теперь нет возможности отслеживать посты пользователей по всем веткам/





Админы писали что то там обновить надо)