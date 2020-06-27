Сыкымы Re: Как прошёл первый день сдачи ЕНТ в режиме карантина в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1233

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:14 Цитата: drakon:

Представляю. 6 июня 1969 года. Экзамен-пишу сочинение. Новоильиновская школа - оцеплена - полицией

Заодно представьте, что Ваша мама в компании с мамами ваших одноклассников с воинственным кличем и палками в руках штурмует школу только потому, что "продажные учителЯ" задали Вам "не ту тему" сочинения, с единственной целью "чтоб подставить". Зачем учителям нужно "подставлять" своих учеников - до сих пор остаётся тайной, но армия "яжмамок", готовых порвать кого угодно за своих "дитачек", только растёт.