abaika95 «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4290

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:47 Цитата-/А который с 89 года сидит ?? -- 31 год уже ?? Это демократия?/









Да та же демократия как в стране где лиДер с 2000 года сидит) и вы вообще о чём? У нас новый президент а у вас?)









Цитата-/Статью вообще читали?/





Да а вы?)







Цитата-/А что не так? Конституцию никто не менял, выборы однако, но Вам это не знакомо наверное/









А ну да ну да это другое?)

У нас тоже не отменяли и выборы были и большинство избирало прошлого президента вот в прошлом году другого избрали а у вас старый сидит)