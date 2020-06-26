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≡ «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло вечером 23 июня. Как рассказала «НГ» жительница Костаная Бахыт СУЛЕЙМЕНОВА, ее сын, 15-летний Амир, гулял недалеко от дома и упал с внешней лестницы, ведущей на 2-й этаж Дворца бракосочетания.
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§ Kairat stayer
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1996
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арендатор Венера УМУРЗАКОВА: Я неоднократно обращалась к собственнику, СПК «Тобол», чтобы отремонтировать лестницу. Я говорила, что лестница шаткая. Они требовали восстановления с моей стороны.

Надеюсь арендатор письменно обращалась на имя руководства СПК "Тобол", с регистрацией в канцелярии при наличии или у секретаря и.т.д. и соответственно есть письменные ответы, где последние якобы требуют восстановления.
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§ Victor Yang
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12859
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.06.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Для меня по умолчанию всё что построено в Казахстане, да ещё и казахстанскими строителями, ненадёжно.

Как же ты живёшь в Казахстане? Это же с ума можно сойти - всего бояться и буквально каждый шаг проверять.
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* Butch
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
Butch


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Сообщений: 989
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.06.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Не совсем корректное определение :-) Я не боюсь всего, но всегда готов к тому что shit happens с увеличенной частотой.

Цитата:

Это же с ума можно сойти

Думаю некоторые могут высказаться об этом как о свершившемся факте
:lol:
Но каждый шаг и не нужно проверять. Достаточно одной проверки в первый "проход" ;-)
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§ Victor Yang
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12859
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.06.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Достаточно одной проверки в первый "проход"

Так "дворец" этот уже лет пять стоит, ЕМНИП. И мой ребенок там гулял, и на балясины эти опирался.
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* Butch
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.06.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так "дворец" этот уже лет пять стоит, ЕМНИП. И мой ребенок там гулял, и на балясины эти опирался.

Хм?! Какую же гипотезу выдвинуть??? Может Амир п.., простите, врёт? И он там прыгал и скакал на тех перилах? В этом случае и вовсе поделом и больничная койка и штраф в довесок. Как бы то ни было сами виноваты!!!!! Никому нельзя доверять!!!
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* abaika95
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А который с 89 года сидит ?? -- 31 год уже ?? Это демократия?/




Да та же демократия как в стране где лиДер с 2000 года сидит) и вы вообще о чём? У нас новый президент а у вас?)




Цитата-/Статью вообще читали?/


Да а вы?)



Цитата-/А что не так? Конституцию никто не менял, выборы однако, но Вам это не знакомо наверное/




А ну да ну да это другое?)
У нас тоже не отменяли и выборы были и большинство избирало прошлого президента вот в прошлом году другого избрали а у вас старый сидит)
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