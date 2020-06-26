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Страница 809 из 809«1...807808809
* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19469
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
тогда даже и думать не буду про правителей.

А я про своих и не думаю... :lol: ;-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
примерно 250-750 тыс евриков

----Тут в 5 раз меньше. От меньшей суммы . Да и в РК не сидел просто так , немного заработал.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я про своих и не думаю..

----Вот и об этом мечтаю .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
но доверяю

----Хотел бы ---- но не получается :-x :-x
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
участок земли

---Здесь также. 70% - земля , 30 = дом. А alex_60 просто завидует. И никак не поймет про разницу во времени в 3 часа.Ну ментам это не доходит :-P :-P
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красноярск со своей ярангой глубокой ночью решает проблемы канализации Кустаная.
Ну и пакостит в меру сил.
Молодец, что сказать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солнце с утра печёт, как бы не сгореть.
Как в..
Пойду в бассейне посижу.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже новая болезнь наяву.
Поговорить про вирус..
Сами то не устали.день и ночь.
Предохраняться надо, ещё бабушки говорили..
Помогает, говорят..
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арбуз.
Купил.
Говорят в этом году арбузы все в норме.
В прессе сообщалось.
На традиционный договор купли-продажи, а он хоть красный внутри, получил неожиданный ответ.
Не знаю..
Договор состоялся.
Подробности потом..
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тараканы за рубеж от нас давно уже уехали.
Похоже комары и мухи за ними..
В америке им красота..
А нам без них красота...
Рай на планете Земля. Кустанай.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про арбуз.
Не красный красный оказался.
Розовый скорее.
Значит не умрём.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот быч хотел днем написать.
Не может. Это нормально.
Система отторгает.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1453
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Про арбуз. Не красный красный оказался.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19469
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Арбуз. Купил.

Я тоже вчера купил. 1.29 Евро, штука.

Это осталось - на сегодня... :lol: ;-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну как бы да, но я и не хаю своё правительство/



Правильно,соседи сдадут в штази и вас ещё выгонят не дай бог) в России тоже не любят когда приезжие Таджики ещё пытаються там высказывться) хотя сами Россияне не очень довольны положением дел в стране)
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