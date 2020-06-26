Цитата-/Ну как бы да, но я и не хаю своё правительство/







Правильно,соседи сдадут в штази и вас ещё выгонят не дай бог) в России тоже не любят когда приезжие Таджики ещё пытаються там высказывться) хотя сами Россияне не очень довольны положением дел в стране)