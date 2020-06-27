Цитата: Butch:

Обладатели детей желают наблюдать за ними из собственного окошка

надеюсь это такой сарказм?

А вообще это песец полный... для детей оставить полосу такую же, если не меньше, чем для своей ж..овозки. Причем вся смердятина от корыт, которые будут заводить, прогревать будет идти в окна и на детей.

Это называется, приобретя корыто, похерили весь здравый смысл.



Раз стройка уже идет, то надо срочно делать собрание и уже простым большинством решить: быть или не быть. Если не быть, то бордюры установить там где были. Сюда завести землю или песок, восстановить площадку или посадить кустарник, цветы.