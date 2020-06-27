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§ NG.kz
Парковка вместо детской площадки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера наблюдала печальную картину, как детки во дворе играют на "детской площадке", ютятся возле заборов, потому что несколько жителей нашего многоэтажного дома по улице Волынова дом 13 решили “наплевать на детишек” и вместо игровой площадки построить себе еще одну парковку, заняв почти весь двор.


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* drakon
Re: Парковка вместо детской площадки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19469
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.06.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормадьная парковка - будет... :lol: ;-)
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§ elektron
Re: Парковка вместо детской площадки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5285
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полагаю легко будет этот спектакль прервать. Нужен собственник земельного участка. И если это общедомовой, а не акиматовский. То без собрания жильцов нелегальное строительство. 8-)
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§ Butch
Re: Парковка вместо детской площадки
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.06.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ведь как интересно. Обладатели детей желают наблюдать за ними из собственного окошка, но в то же время отказывают в этом обладателям автотранспорта. Не то что бы меня это хоть как-то беспокоило, просто ржачно наблюдать как люди дурью маются.
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§ yudjin
Re: Парковка вместо детской площадки
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Обладатели детей желают наблюдать за ними из собственного окошка

надеюсь это такой сарказм?
А вообще это песец полный... для детей оставить полосу такую же, если не меньше, чем для своей ж..овозки. Причем вся смердятина от корыт, которые будут заводить, прогревать будет идти в окна и на детей.
Это называется, приобретя корыто, похерили весь здравый смысл.

Раз стройка уже идет, то надо срочно делать собрание и уже простым большинством решить: быть или не быть. Если не быть, то бордюры установить там где были. Сюда завести землю или песок, восстановить площадку или посадить кустарник, цветы.
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§ Butch
Re: Парковка вместо детской площадки
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.06.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
надеюсь это такой сарказм?

К сожалению вынужден Вас, при всём уважении к Вашему радению о зелёных насаждениях вообще, огорчить. Это не сарказм. Хотя в целом от детей пользы чуть побольше чем от соломотрясов о четырёх колёсах, но то трепетное отношение как к первым так и ко вторым во мне, лично, вызывает смех.
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§ Victor Yang
Парковка вместо детской площадки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12859
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.06.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Хотя в целом от детей пользы чуть побольше

Какую пользу от детей вообще ты ждёшь? Что-то моя твоя не понимай последнее время.
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