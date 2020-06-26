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≡ В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали алгоритм ведения больных с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Согласно этому документу, пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому.
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§ Козлов я
Re: В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1447
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.06.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. :-x
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§ Сергей kst
В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 26.06.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сестра,может в реанимацию??
Нет!Врач сказал в морг-значит в морг...
старый анекдот,как никогда актуален.

[Исправлено: Сергей kst, 26.06.2020 - 11:07]
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§ Змея Подколодная
Re: В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал...
Змея Подколодная


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Сообщений: 1163
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.06.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будут лечить на дому

Да вы что, а как все начиналось)))) А домашних не заразит никого? А как же изоляция? В квартире надо бокс инфекционный самим сколотить из подручных средств?)А аппарат ИВЛ где купить? И нужен свой пульмонолог наверно. Дверь в подъезд уже палочкой подпирать не будут?
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§ yudjin
Re: В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.06.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство расписалось в своём безнадежном положении, безысходности и неспособности лечить своих граждан, которые платят налоги и средства в фонд мед страхования. Или все же не так страшен ковид, как его малюют?
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§ Victor Yang
В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому
Victor Yang


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Сообщений: 12855
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.06.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Или все же не так страшен ковид, как его малюют?

Он страшен своим распространением. В Актюбинске уже мест в больницах не хватает. Места в больницах - полбеды. Настоящая беда будет когда аппаратов ИВЛ хватать не будет.
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§ abaika95
Re: В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал...
abaika95


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Сообщений: 4288
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Министерство расписалось в своём безнадежном положении, безысходности и неспособности лечить своих граждан, которые платят налоги и средства в фонд мед страхования./





Даже не удивлен)) сначала разрешите дачу нам ваш вирус не интересен, я на огород хочу,потом будет ныть почему меня не лечат)))




Цитата-/Актюбинске уже мест в больницах не хватает. Места в больницах - полбеды./

В Астане сегодня вроде как 7 умерших от ковида,инфа не подтвержденная
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§ Victor Yang
В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому
Victor Yang


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Сообщений: 12855
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.06.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Астане сегодня вроде как 7 умерших от ковида

Даже не это важно. Тут, наверное, больше этическая сторона врачей - в случае нехватки аппаратов им придётся делать выбор - кого класть на него, а кого сознательно оставить умирать. У нас основные случаи - запустившие болезнь. Или я ошибаюсь?
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* Muad Dib
В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому
Muad Dib


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Сообщений: 56
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 26.06.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас у кого не более 30% дома оставляют, через месяц вообще всех будут на домашнем лечении оставлять и прописывать тазики с горячей водой и банки на спину :lol:

Цитата:
abaika95:
Даже не удивлен)) сначала разрешите дачу нам ваш вирус не интересен, я на огород хочу,потом будет ныть почему меня не лечат)))


В Костанае в конце апреля - середине мая было 50 случаев на область. Дачники тут не при чем. А вот с открытием постов на въезде в область, и еще раньше открыли ависообщения, к нам начали гости приезжать из Астаны в частности. У них там было более тысячи официальных случев, и когда в Костанае самом пошел рост с середины июня, (читайте первые новости на НГ были, что все случаи в г. Костанай завозные и приехавшие сами обращались в больницу с симптомами). Теперь их контакные всплывают по два десятка в день.

Не думаю, что экономика области была бы в уроне, что к нам не прилетит самолет пассажиров из Актобе, или кто-то из Алматы не приедет на свадьбу родственника. Вот этот важный момент с перемещением инфекции чиновники прозевали.

[Исправлено: Muad Dib, 26.06.2020 - 16:36]
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§ maxsaf
Re: В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось придумать, как пылесос переделать в ивл
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§ Красный
Re: В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 27.06.20 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А подорожники выдадут?
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