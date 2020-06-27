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§ NG.kz
КФФ: Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.20 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана и Министерство культуры и спорта утвердили дату возобновления чемпионата РК по футболу – 1 июля. Все матчи чемпионата пройдут без зрителей
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§ ACROS
Re: КФФ: Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 679
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.06.20 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //все матчи чемпионата пройдут без зрителей.//

И в предыдущие годы чемпионат был неинтересным, скучным, а без зрителей тем более: будет провальным, в финансовом отношении это точно. Нужно провести по короткой системе "плей-офф": хоть тотализаторы что нибудь заработают.
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§ alex_60
Re: КФФ: Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8697
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И в предыдущие годы чемпионат был неинтересным, скучным


Какой последний матч вы посетили.
Как фамилия главного тренера тобола.
Ответ не обязателен.
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