ACROS Re: Токаев ответил на мнение, что правительство "отпустило... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 679

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:34 Цитата: Survivor Puma:

масок а аптеках не



А зачем они ТЕПЕРЬ нужны ? У каждого есть купленная в апреле-мае и они стали МНОГОРАЗОВЫМИ. Лично я редко видел того, даже можно сказать не видел, кто менял маску через каждые два часа.