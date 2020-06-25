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§ NG.kz
Токаев ответил на мнение, что правительство "отпустило ситуацию" с коронавирусом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев прокомментировал мнение о том, что правительство "выпустило ситуацию с коронавирусом из-под контроля, из-за чего в больницах теперь не хватает мест".
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§ Сергей kst
Re: Токаев ответил на мнение, что правительство "отпустило...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 25.06.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вячеслав Нотанович как всегда прав.
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§ Survivor Puma
Re: Токаев ответил на мнение, что правительство "отпустило...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 25.06.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, да. Рафик не виноват.
Лекарств, масок а аптеках нет, ПЦР тесты на исходе, персонал не подготовлен
Дальше продолжать?
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§ ACROS
Re: Токаев ответил на мнение, что правительство "отпустило...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 679
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.06.20 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
масок а аптеках не


А зачем они ТЕПЕРЬ нужны ? У каждого есть купленная в апреле-мае и они стали МНОГОРАЗОВЫМИ. Лично я редко видел того, даже можно сказать не видел, кто менял маску через каждые два часа.
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