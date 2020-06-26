/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло вечером 23 июня. Как рассказала «НГ» жительница Костаная Бахыт СУЛЕЙМЕНОВА, ее сын, 15-летний Амир, гулял недалеко от дома и упал с внешней лестницы, ведущей на 2-й этаж Дворца бракосочетания.
Читать новость

§ elektron
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Гуглите и будет вам счастье

Так вот откуда ноги растут. Может ещё подскажете, за что и почему?
Не ну честно, это же не за чистый ватман на человека бронзбойт наставлять будут. 8-)
Говорю же, запугали. И не уводите тему. ;-)

[Исправлено: elektron, 26.06.2020 - 15:02]
Профайл

§ abaika95
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4288
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Так вот откуда ноги растут. Может ещё подскажете, за что и почему?/




У вас за всякое,гуглите)


Цитата-/Не ну честно, это же не за чистый ватман на человека бронзбойт наставлять будут/


У нас были такие факты? Давайте пруфы тогда)




Цитата-/Говорю же, запугали. И не уводите тему./



Были бы вы с Костаная даже не подумал бы) ну раз вы из Германии то давайте аналогии приводить иначе что это за бардак у нас в глазу соломинку а у себя кое что не видите?) и чё там с лидером страны который уже 16 лет сидит? Это демократия?
Профайл

§ Гога
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и чё там с лидером страны который уже 16 лет сидит? Это демократия?

---А который с 89 года сидит ?? -- 31 год уже ?? Это демократия?
Профайл

§ maxsaf
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо, что записи с камер нет. Прислонился или паркуром занимался - не понятно. Что там ему вообще было делать, жениться собрался?
Профайл

§ elektron
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Статью вообще читали?
//- С меня владельцы здания будут требовать восстановления разрушенной части лестницы, поэтому я должна найти, кто это сделал, - пояснила «НГ» арендатор Венера УМУРЗАКОВА . – Я в заявлении имён не называю, прошу привлечь неизвестное мне лицо. Ущерб ещё предстоит оценить, но, думаю, сумма будет от 500 000 тенге.//
Какой ущерб?
Цитата:
abaika95:
и чё там с лидером страны который уже 16 лет сидит? Это демократия?

А что не так? Конституцию никто не менял, выборы однако, но Вам это не знакомо наверное. :lol:
Профайл

§ elektron
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
жениться собрался?

Да так искал, что перила отвалились.
Слава богу сам жив ещё остался.
Профайл

§ Butch
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 982
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.06.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ограждение лестницы, как убедился 25 июня корреспондент "НГ", действительно выглядит ненадёжно

Короче в 15 лет человек уже должен быть способен отличать теплое от мягкого и ненадежные перила от надёжных. Ну а коль не может то виновником тому только те, кто не смог его обучить.
Профайл

§ Victor Yang
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12855
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.06.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич: Георгий, вы своих собеседников пытаете или одурманиваете чем-то, чтоб они такую дичь несли?
А где там дичь? У арендатора тяжелые времена, а деньги с него будут требовать. Арендатор не написал же на парня такое.
Цитата:
Butch:
Короче в 15 лет человек уже должен быть способен отличать теплое от мягкого и ненадежные перила от надёжных.

Категорически не согласен. Это так по городу передвигаться надо черепашьим шагом - вдруг асфальт провалится или теплосеть рванёт. Я бы тоже мог опереться, по умолчанию считая что перила надёжные.
Профайл

§ elektron
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А где там дичь?

Виктор в отрывке из статьи в 19-ом комете. помоему дичь.
Человек до того напуган, что не о сыне и не о возмещении морального и материального ущерба думает. А боится как с него (неё в данном случае) ещё 500 тыс не стрясли. Вот где жесть.

[Исправлено: elektron, 26.06.2020 - 16:06]
Профайл

§ Victor Yang
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12855
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.06.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Человек до того напуган, что не о сыне и не о возмещении морального и материального ущерба думает.

Это же арендатора слова, а не матери - у него, как предпринимателя, свои проблемы. В данном случае - бизнес медным тазом накрывается, внешний вид - это важно. Чья это вина - надо разбираться. Здание новое - вряд ли это из-за плохого обслуживания. Скорее всего, так построили.
Профайл

§ drakon
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19465
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вышло бы тысячи, то даже не знаю.

Для этого автозаки и покупают.
И деньгт есть... :lol: ;-)
Профайл

§ elektron
«Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в больницу после прогулки по Дворцу бракосочетания в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это же арендатора слова, а не матери

привлечь к ответственности человека, который нанес ущерб зданию.//
Ну да точно, пардон. ;-)

[Исправлено: elektron, 26.06.2020 - 16:27]
Профайл

§ сайлау курманов
Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.06.20 - 07:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, виноват строитель, видимо он эти перила на клей сажал, раз они разваливаются от прикосновения. А парень пусть поменьше симулирует, видите ли голова у не кружится, устроил людям проблему, стул то нормальный стал...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 2
Всего: 75

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 51 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 82.43 Ko -
^ Наверх