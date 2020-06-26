abaika95 Re: «Помню, как облокотился и полетел» - подросток попал в... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4288

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:07 Цитата-/Так вот откуда ноги растут. Может ещё подскажете, за что и почему?/









У вас за всякое,гуглите)





Цитата-/Не ну честно, это же не за чистый ватман на человека бронзбойт наставлять будут/





У нас были такие факты? Давайте пруфы тогда)









Цитата-/Говорю же, запугали. И не уводите тему./







Были бы вы с Костаная даже не подумал бы) ну раз вы из Германии то давайте аналогии приводить иначе что это за бардак у нас в глазу соломинку а у себя кое что не видите?) и чё там с лидером страны который уже 16 лет сидит? Это демократия?