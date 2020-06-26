Тот самый Re: Проект дороги, угрожающей сайгакам, прокомментировали в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 811

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:33 Цитата: обход по маршруту Нур-Султан - Костанай - Карабутак протяженностью 1223 километра. Учитывая необходимость выхода основного транзитного потока в направлении Актобе



А зачем вообще выходить на Карабутак? Есть же трасса М36 Алма-Ата - Екатеринбург, просто расширьте её до 4 полос. Вроде всегда Кустанай и был транзитным городом, на границе степи и леса так сказать, ярмарки и пр. именно здесь проводились.



Даже если по карте провести прямую между Астаной и Москвой, то на ней будет Кустанай, а не Актюбинск, т.е. через нас самый короткий путь. Но в последние годы именно в транзитный потенциал Актюбинска вкладывают деньги. И это не только дороги, у Кустаная даже нет стыка с российскими операторами связи, он сделан в Актюбинске. Странно это.