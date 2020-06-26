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§ NG.kz
Проект дороги, угрожающей сайгакам, прокомментировали в "КазАвтоЖоле"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) заявили, что часть автодороги, планируемой в рамках проекта Центр - Запад в Костанайской и Акмолинской областях, будет пересекать миграционные пути сайгаков.
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§ Тот самый
Re: Проект дороги, угрожающей сайгакам, прокомментировали в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.06.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обход по маршруту Нур-Султан - Костанай - Карабутак протяженностью 1223 километра. Учитывая необходимость выхода основного транзитного потока в направлении Актобе


А зачем вообще выходить на Карабутак? Есть же трасса М36 Алма-Ата - Екатеринбург, просто расширьте её до 4 полос. Вроде всегда Кустанай и был транзитным городом, на границе степи и леса так сказать, ярмарки и пр. именно здесь проводились.

Даже если по карте провести прямую между Астаной и Москвой, то на ней будет Кустанай, а не Актюбинск, т.е. через нас самый короткий путь. Но в последние годы именно в транзитный потенциал Актюбинска вкладывают деньги. И это не только дороги, у Кустаная даже нет стыка с российскими операторами связи, он сделан в Актюбинске. Странно это.
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§ сайлау курманов
Re: Проект дороги, угрожающей сайгакам, прокомментировали в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.06.20 - 07:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 44 перехода для диких и домаш
А сейчас как переходят эти несчастные животные ведь трасса то существует
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