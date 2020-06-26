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§ NG.kz
156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила сегодня, 26 июня, пресс-служба ГКП "КТЭК", в ходе реконструкции заменят трубы теплосетей диаметром 500 мм на участке длиной около 1 км. В зону отключения попадают 156 жилых домов с 29 июня до 1 сентября 2020 года.
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§ Сергей_я
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2972
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.06.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, а можете узнать а с этими домами когда что-то изменится?
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38869
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§ yudjin
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.06.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а с этими домами когда что-то изменится?

А в них и не было с мая.
Но в этом списке их нет. Не думаю, что дадут.
А вообще забавно... рано радовались жители когда тепловики в грудь себя били и сообщали, что за 3 дня сделали проверку и всё нормально.
Потом они проснулись и решили, а почему бы не поменять трубы?
Ага, прям с сегодняшнего дня.
А что нельзя было какие-то миллионные планы на лето заранее сообщать?
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§ elektron
156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виднимо не выгодно делать один раз и на десятилетия - качественно. :-x
Распиливать будет нечего и повышать каждый год тариф, причин не будет. :-o
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§ Инквизитоp
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 26.06.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Приносим извинения жителям за временные неудобства".

Ничесе "временные"!
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§ Тот самый
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.06.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели нельзя как-то резервировать горячее водоснабжение? Соединять контуры от одной котельной с контуром другой - пока 1я на ремонте, давать воду от 2й. И участки наверное можно исключать.
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§ elektron
156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Неужели нельзя как-то резервировать горячее водоснабжение?

Вы слишком много от них хотите. ;-)
Если уж электрики почти еженедельно отключают, для своих дел, те или иные районы.
Чего раньше никогда не было. То для такого плана нужно будет дополнительно пол города перерыть, для проложения "резервного" питания.
Почему бы просто один раз не сделать, да так чтобы лет на 30-ть или больше?
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§ БабаКлава
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
БабаКлава


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 22.10.14
Отправлено: 26.06.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Можно, но не нужно. Такая политика. Причем во всем.
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§ vofkakst
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.06.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гвардейская?а не переименовали ли ее часом?
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§ electro
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 26.06.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а потом их накроет ковиди воды мы вообще не увидим
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§ peshexod
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3555
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 26.06.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это о опять к прелестям центрального теплоснабжения. А были бы дома с автономными котлами и беды бы не было.
И дороги кстати целыми бы остались.
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§ elektron
156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Это о опять к прелестям центрального теплоснабжения

не это от рук и оп зависит, если всё с головой делать, но кому это интересно?
Пилить нечего будет.
Я более 12-ти лет, как в переехал было в мою 22-ух этажку (в Германии если что)
за всё это время один раз был перебой, аварийный и тот на несколько часов всего.
Дом 1969-го шода постройки, первый раз в прошлом году трубы домовые меняли.
Хотя климат и всё такое не учитывают наверное. :lol: ;-)
Просто если они сегодня что то проложат, что будет 30-ть и более лет функционирлвать, пилить будет сегодня уже нечего, а через 30-ть и более лет уже другие придут....
Хотя в более мелких населённых пунктах и городах действительно свои приборы отопления разлычные как правило, но в основном газовые стоят.

[Исправлено: elektron, 26.06.2020 - 15:36]
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§ elektron
156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя к чему я это и сам не знаю, может к тому, что чиновеик должен просто заниматся своим делом, а не пилом бюджета, к которому ему как чиновнику даже и близко допуска не должно быть. Но это уже другая история.
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§ Гога
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

===А чего так много очепяток ??
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§ Гога
Re: 156 многоэтажек отключат от горячего водоснабжения в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.20 - 02:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
сам не знаю

---Так и не надо !! Пусть сами разбираются - они , мастера -по 2-3 высших образования имеют!! :lol: :lol:
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