Цитата: peshexod:

Это о опять к прелестям центрального теплоснабжения

не это от рук и оп зависит, если всё с головой делать, но кому это интересно?

Пилить нечего будет.

Я более 12-ти лет, как в переехал было в мою 22-ух этажку (в Германии если что)

за всё это время один раз был перебой, аварийный и тот на несколько часов всего.

Дом 1969-го шода постройки, первый раз в прошлом году трубы домовые меняли.

Хотя климат и всё такое не учитывают наверное.

Просто если они сегодня что то проложат, что будет 30-ть и более лет функционирлвать, пилить будет сегодня уже нечего, а через 30-ть и более лет уже другие придут....

Хотя в более мелких населённых пунктах и городах действительно свои приборы отопления разлычные как правило, но в основном газовые стоят.



[Исправлено: elektron, 26.06.2020 - 15:36]