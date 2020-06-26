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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
такой домик построить

----На Монако не хватило :lol: :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Временное убежище.

---И , спрашивается , куда крыша у чела убежала ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
дом построили, а не Казахстане?

----Так вы тоже , однако , рванули на свою историческую Родину ?? Ну вот и я тоже - на свою . И правители здесь ни причем .
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----На Монако не хватило

А жаль, не ну честно :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.06.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Красноярском прикрывшись.



Разве Гога в Красноярске? Не в Краснодаре?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И правители здесь ни причем .

Ну как бы да, но я и не хаю своё правительство. Хотя недостатки может и есть.
Нуу мне то с низов не видно вершины айсберга. Поэтому сомневаюсь иногда, но доверяю. :lol: 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Кустанай 26 06 2020 Рай на Земле.


4 рудненских фейковых аккаунта нервно курят в сторонке. Я аж прослезился.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ну честно

----Самому жаль :-( Но больше Исландия нравится.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какое небо голубое..

Хочу официально закопирайтить "Зато у вас небо голубое"(с)

И хэштег

#затоуваснебоголубое


:lol: :lol: :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

----Да какая ему разница ?? Лишь бы хайпануть , и вставить свои пять копеек.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
но я и не хаю своё правительство

----Вот когда тут будет такой же уровень жизни народа - тогда даже и думать не буду про правителей.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот когда тут будет такой же уровень жизни

Даже не знаю что и сказать, что бы тут такой домик пострить, даже по самым минимальным расчётам, в зависимости от местарасположения, обойдётся от примерно 250-750 тыс евриков. 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Введущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл:
"Наблюдается снижение числа случаев госпитализации. Сокращается и число поступающих в реанимацию. То есть давление на систему здравоохранения сильно снизилось. Это очень чёткая и устойчивая тенденция."
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12855
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.06.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что бы тут такой домик пострить, даже по самым минимальным расчётам, в зависимости от местарасположения, обойдётся от примерно 250-750 тыс евриков

Вот бы недвижимость была движимой!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот бы недвижимость была движимой!

Не пройдёт! :lol: Сам участок земли может стоить лимон и выше, а дом от 80-120-ти тыс паставят. 8-)
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