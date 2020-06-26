/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Темпы заболеваемости Covid-19 в Казахстане резко выросли....		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Темпы заболеваемости Covid-19 в Казахстане резко выросли....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темпы заболеваемости Covid-19 в Казахстане резко выросли. Нужно ли снова вводить по всей стране режим жесткого карантина с запретом выхода на работу и передвижение граждан?
Результаты опроса

§ Muad Dib
Re: Темпы заболеваемости Covid-19 в Казахстане резко выросли....
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 26.06.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голосую за такое: "Нет. Разрешить работать в черте населенного пункта. Закрывать предприятия на карантин точечно. Запретить перемещения между населенными пунктами, остановить авиасообщения, пассажирские перевозки по междгороду на 3 месяца минимум. Строго следить за соблюдением масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Кто теряет работу из перевозчиков выдавать компенсации от государства."
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 1
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 45.16 Ko -
^ Наверх