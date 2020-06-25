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§ NG.kz
По следам фейковой «фабрики троллей»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 06:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
События последних лет в Рудном напоминают очень хитрый и хорошо продуманный план по привлечению в горняцкий городок туристов со всех уголков страны и из-за рубежа. Иначе как объяснить регулярные скандалы, связанные с работой местных чиновников? По злополучному колесу обозрения идут судебные процессы, аттракцион вроде как должны демонтировать, поэтому «инвестиционную привлекательность региона», видимо, решили поднимать другими приманками. И вот пару недель назад выясняется, что акимат Рудного провел госзакупку, в которой, в частности, предусматривалось создание четырех фейковых аккаунтов в соцсетях. Но этим дело не закончилось...
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§ сайлау курманов
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.06.20 - 06:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ербол очень давно работал в цоне консультантом, потом в юстиции, видимо агашки втянули в этот парад щедрости по раздаче миллионов, это они делают его стрелочником и хотят выдать за козла, пардон мальчиком для битья. Совсем молодой, откуда такая хватка, конечно кто-то стоит за ним...
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§ юля елиссева
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наняли бы по дешёвке Абайку-подлизайку. Он бы все 4 фейка и потянул бы...
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§ Тот самый
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Есть прокуратура, есть антикоррупционная служба, но находят всё журналисты и общественники. Содержим кучу дармоедов.
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§ abaika95
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наняли бы/



В Рудном скучно,один Сталкер для психолога не интересен, про него и так все понятно толи дело тут на форуме такие выпуклые персонажи,Немцы,Канадцы,Подмосквичи,Урбанисты,мужики под женскими аккаунтами,спецы по болезням чиновников,тролли, хейтеры-ляпота) хоть садись диссер пиши на актуальную тему "влияние психосоматики личности на поведение в закрытом пространстве интернет-форума"
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§ юля елиссева
По следам фейковой «фабрики троллей»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Рудном скучно,

Подлизайка, но ведь 4 аккаунта, это 4 зарплаты! Не тормози, сникерсни! Но, за такую зарплату и подлизывать в 4 раза больше надо! Опыт у тебя есть, справишься! Начальство оценит, и непременно повысит в звании.

[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2020 - 15:28]
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§ abaika95
По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/но ведь 4 аккаунта, это 4 зарплаты/




А ты ещё и глупый оказываеться дядька) ну ниче,буду учить тебя уму разуму на форуме,ещё может сделаю из тебя человека а не сгусток кое чего)
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§ юля елиссева
По следам фейковой «фабрики троллей»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну ниче,буду учить тебя уму разуму на форуме

валяй...педагог...
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§ abaika95
По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/валяй...педагог/



Педагог-психолог тогда уж) в первую очередь лечить потом учить)
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§ Артем Марусич
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.06.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуваки ваще отмороженные, пилят бабосы прям официально их выделяя на тролинг. Люди за эти деньги херачат с утра до ночи, а им на их налоги контраргументы покупают :(

В нормальной стране - сели бы на двадцаточку.

Теперь ужно скинуться на гермошлем для Греоргия, чтоб в подъезд мог без страха заходить.

P.S. Круто вышло, ждем продолжения обзора гос закупок.
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§ abaika95
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В нормальной стране - сели бы на двадцаточку/

В нормальной стране это наверно в США?)

Читаем

В США проект, получивший название «Честный голос» (англ. Operation Earnest Voice), управляется непосредственно Центральным командованием вооружённых сил. Издание РБК со ссылкой на британскую The Guardian пишет, что армия США в скором будущем будет оснащена специальным программным обеспечением, ориентированным на проведение проамериканской пропаганды через социальные сети и различные блоги. Данная технология сделает возможным вести секретную блогерскую деятельность на зарубежных сайтах. Например, такое ПО будет противодействовать распространению пропаганды за пределами США, поможет кампаниям по дезинформации или хакерским атакам. В рамках этой программы будут создаваться вымышленные виртуальные личности в Twitter, Facebook и других соцсетях, которые по всем внешним признакам будут казаться обычными пользователями из разных стран и иметь убедительную легенду. Под контролем одного военного будет до десяти онлайн-персонажей. Согласно заявлению генерального директора агентства Associated Press Тома Керли изданию «The Huffington Post», администрация Буша превратила американские войска в глобальную пропагандистскую машину, вводя жёсткие ограничения для журналистов, стремящихся дать общественности правдивую информацию о войнах в Ираке и Афганистане. Согласно расследованиям АП на службе у Пентагона находятся до 27000 преданных сотрудников, которые отвечают исключительно за связь с общественностью. На их содержание Пентагон тратит как минимум 4,7 миллиарда долларов в год.


Или вы про Европу имели ввиду?) Могу и про Европу поведать)

Цитата-/Теперь ужно скинуться на гермошлем для Греоргия, чтоб в подъезд мог без страха заходить./


Грегорий это кто и зачем ему гермошлем?)

Может ГГ? А что ему кто-то угрожает? Вроде нормально работает человек,статьи пишет на благо общества даже после статьи про колесо никто вроде не угрожал и в подъездах не ждал) а если бы угрожали я думаю он бы давно заявление написал бы или статью и вся страна бы его поддержала или это только в нормальных странах так?)
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§ Universer
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 26.06.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В нормальной стране это наверно в США?) Читаем

Ну дело-то не сколько в оплаченных троллях, сколько в том, что этот ИП и швец, и жнец, и на дуде игрец. Через него денежки из бюджета агашкам к карманы перетекают.
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§ abaika95
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну дело-то не сколько в оплаченных троллях, сколько в том, что этот ИП и швец, и жнец, и на дуде игрец./





Ну Артема из США конкретно первый аспект задел) вот и ответил ему на него) а про жнец и Швец это понятно) надо разбираться
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§ ACROS
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.06.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Universer:
что этот ИП и швец, и жнец, и на дуде игрец. Через него денежки из бюджета агашкам к карманы перетекают.
сли бы им предложили бы

Обыкновенный бизнес: есть у человека возможность, пусть зарабатывает. Как сказал, император Веспасиан - деньги не пахнут. Положа, руку на сердце, многие бы,( не все конечно, есть кристально чистые) если бы им предложили "хапнуть" халявные, бюджетные, деньги, ( в народе - это называется "умеет жить" ) наверное бы воспользовались такой возможностью, тем более если есть крышующие, отвечающие за последствия, агашки.
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§ abaika95
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/есть у человека возможность, пусть зарабатывает./




Ну тут перебор, я понимаю есть возможность - работай,получай деньги но блин делай это тогда хоть нормально а не тяп ляп же во всех сферах!? Тут ошибку банальную допустили в техспецификации, там ещё что-нибудь и что будет в итоге? А агашки все это прикрывают?это уже даже не Бардак а обыкновенная наглость, менталитет надо менять.....
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