Muad Dib В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 56

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:35 Сейчас у кого не более 30% дома оставляют, через месяц вообще всех будут на домашнем лечении оставлять и прописывать тазики с горячей водой и банки на спину



Цитата: abaika95:

Даже не удивлен)) сначала разрешите дачу нам ваш вирус не интересен, я на огород хочу,потом будет ныть почему меня не лечат)))



В Костанае в конце апреля - середине мая было 50 случаев на область. Дачники тут не при чем. А вот с открытием постов на въезде в область, и еще раньше открыли ависообщения, к нам начали гости приезжать из Астаны в частности. У них там было более тысячи официальных случев, и когда в Костанае самом пошел рост с середины июня, (читайте первые новости на НГ были, что все случаи в г. Костанай завозные и приехавшие сами обращались в больницу с симптомами). Теперь их контакные всплывают по два десятка в день.



Не думаю, что экономика области была бы в уроне, что к нам не прилетит самолет пассажиров из Актобе, или кто-то из Алматы не приедет на свадьбу родственника. Вот этот важный момент с перемещением инфекции чиновники прозевали.



[Исправлено: Muad Dib, 26.06.2020 - 16:36]