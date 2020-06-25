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§ NG.kz
Как получить результат анализа на COVID-19 в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бардак творится по адресу пр. Аль-Фараби, 113, на пункте выдачи результатов анализа COVID-19. Люди в очереди по 5 часов стоят. Многим в поликлиниках сказали, что анализ готов, а когда приезжают на Аль-Фараби, 113, там медики говорят, что результаты в обработке.
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§ elektron
Re: Как получить результат анализа на COVID-19 в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.06.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что по почте, телефону или СМС, нельзя сообщить. Собирайтесь в кучки, тест прошли, можно и заражаться теперь. :-x
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§ JereK
Re: Как получить результат анализа на COVID-19 в Костанае?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 25.06.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это вот удовольствие 15 к стоит?
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