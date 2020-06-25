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§ NG.kz
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Социальная выплата в размере Т42,5 тыс. больше выплачиваться не будет, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов. По словам главы МТСЗН, ГФСС потратил активов на 322 млрд тенге, и соцвыплату получили 4,6 млн человек.
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§ юля елиссева
Re: 42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мог бы еще и Димона процитировать - денег нет, но вы...
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§ Козлов я
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.06.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, зря что ли новые денюшки выпустили?
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§ Сыкымы
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.06.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГФСС потратил активов на 322 млрд тенге, и соцвыплату получили 4,6 млн человек.


Т.е., примерно 2 525 490 человек получили соцвыплату 2 раза.

[Исправлено: Сыкымы, 25.06.2020 - 20:24]
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§ abaika95
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/.примерно 2 525 490 человек получили соцвыплату 2 раза./



А сколько людей получили деньги по ошибке точнее по наглости ?) Работая получая деньги но при этом ещё и халявы хапнули просто подав заявочку? А кто то нуждающийся при этом не получил,тоже и такие были
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§ electro
Re: 42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обращение Нурымбетову:

Ведь вы (власть) придумали это чп для ограничения работы бизнеса, а адекватной компенсации бизнес так и не дождался. Теперь, локдаун (или ещё как вы там это назовёте). Вы что, хотите, чтобы вообще никто не работал в этой стране?
:-x :-x :-x :-x

...ящеры, не иначе.
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§ Сыкымы
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.06.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт плохой из меня счетовод сегодня...
2 976 470 человек, примерно, получили соцвыплату2 раза
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§ Сыкымы
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.06.20 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А сколько людей получили деньги по ошибке точнее по наглости ?)

А сколько вернули и теперь локти кусают?
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§ abaika95
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/сколько вернули и теперь локти кусают?/




Если вернули значит не нуждались
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§ electro
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по ответам врача этот бред закончился 'lock'дауном, впрочем, как и всегда. :-x'

[Исправлено: electro, 25.06.2020 - 22:02]
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