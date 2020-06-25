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§ NG.kz
Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по сравнению с апрелем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мае наблюдалось снижение взносов по ЕСП по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле было произведено свыше 3 миллионов взносов, в мае количество взносов по ЕСП составило 317 573 единиц.
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§ юля елиссева
Re: Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знатно развели народ в апреле с этим ЕСП. И многие ведь повелись, а получили в итоге дырку от бублика...
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§ abaika95
Re: Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Знатно развели народ в апреле с этим ЕСП. И многие ведь повелись, а получили в итоге дырку от бублика/




Ну ты то получила "халяву" что теперь возмущаешся ?)

Раньше надо было ЕСП платить а не перед фактом когда прижало,бежать оплачивать в надежде на деньги от государства
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§ юля елиссева
Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по сравнению с апрелем
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Раньше надо было ЕСП платит

Подлизайка, я налогов плачу больше чем тебе за работу нурлыботом платят. Можно сказать, что ты моя содержанка. Получая зарплату с моих налогов, смердишь на форуме.

[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2020 - 15:21]
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§ abaika95
Re: Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Подлизайка, я налогов плачу больше чем тебе за работу нурлыботом платят./



Маленькое промышленное предприятие по изготовлению чак-чака держишь себя дома?) Или все таки открыл мужскую консультацию для чиновников? Молодец) трудишься во благо народное, только вот зачем ещё "халяву" в виде 42500 выпрашивал?
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§ юля елиссева
Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по сравнению с апрелем
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Маленькое промышленное предприятие по изготовлению чак-чака держишь себя дома?)

в вашей конторе есть на меня подробное досье, так-что валенком не прикидывайся.
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§ Victor Yang
Re: Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.06.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Знатно развели народ в апреле с этим ЕСП

Это ещё кто кого развёл. В завтрашний день не все могут смотреть (с). А потом в соц сетях получается - я забеременела, но официально никогда не работала, но сейчас хочу открыть ип, чтобы от государства что-то поиметь. Какую зарплату нужно показать? Это реальный вопрос из инстаграм. И это вместо того чтобы платить спокойно несчастный 1 мрп в месяц. Я не представляю какой вой поднимется когда перестанут обслуживать тех кто не платит ОМС И лечение выйдет дороже чем ОМС.
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§ abaika95
Re: Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я не представляю какой вой поднимется когда перестанут обслуживать тех кто не платит ОМС И лечение выйдет дороже чем ОМС./




А я и не удивлюсь что и митинги начнутся "Аким выходи" и вот прогназирую аргументы даже

1.мы не знали что надо платить
2.нигде об этом не писали
3.почему мы должны платить за это?
4.доколе на нас бедных и несчастных будут наживаться?
5.в конституции об этом ни слова поэтому мы не будем платить
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