Victor Yang Re: Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по... #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12849

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:49 Цитата: юля елиссева:

Знатно развели народ в апреле с этим ЕСП

Это ещё кто кого развёл. В завтрашний день не все могут смотреть (с). А потом в соц сетях получается - я забеременела, но официально никогда не работала, но сейчас хочу открыть ип, чтобы от государства что-то поиметь. Какую зарплату нужно показать? Это реальный вопрос из инстаграм. И это вместо того чтобы платить спокойно несчастный 1 мрп в месяц. Я не представляю какой вой поднимется когда перестанут обслуживать тех кто не платит ОМС И лечение выйдет дороже чем ОМС.