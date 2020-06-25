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§ NG.kz
В поисках потерянных лиственниц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стройные ряды этих пушисто-изумрудных весной и золотистых осенью деревьев знают все. Кажется, они росли тут всегда. Да и мы росли вместе с ними, когда мальчишками бежали посмотреть на первые троллейбусы в 90-м или студентами шли в сельхозинститут на учебу. Поэтому для многих горожан лиственницы, растущие от остановки «КЖБИ» до самого центра, стали привычными и родными, хотя и достаточно редкими для нашего города. Они, подобно пруду с лебедями в Центральном сквере, были тем неповторимым, чего так мало осталось в нашем Костанае. Потеряем ли мы эти деревья, как уже потеряли пруд?
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§ yudjin
Re: В поисках потерянных лиственниц
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...спустя 27 лет
Найди 10 отличий.
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§ vofkakst
Re: В поисках потерянных лиственниц
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 25.06.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

"Москвичи" стали редкостью. Как и деревья
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§ yudjin
Re: В поисках потерянных лиственниц
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники и подрядчики, видимо, считают, что лиственница должна выглядеть как пальма.
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§ abaika95
Re: В поисках потерянных лиственниц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Каждый четвертый полагает, что можно обойтись малыми потерями. И столько же согласны на жертвы, если взамен будут высажены новые деревья./



А остальные трое как высказались?)



А что если создать ОО в главе с Юджином и к нему в помощь Пикельную для разработки регламентаций и отслеживанию процессов озеленение города и вырубке или кронированию деревьев? Да я понимаю сейчас начнется тут вой что а зачем мы тогда держим ЖКХ и бла-бла-бла, ну так для того и надо чтобы со стороны общественности были активисты которые отслеживали действия ЖКХ? Общественный контроль т.к. скзать на добровольных началах, чтобы заранее (до уже сделаной вырубки) со стороны общественности можно было поднимать вопрос а где-то контролировать или подсказать что где можно в что где нельзя пилить и кронировать?)
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§ yudjin
В поисках потерянных лиственниц
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
для разработки регламентаций и отслеживанию процессов озеленение

подлизайло, а на ...кой тогда на совещании по кронированию нам демонстрировали специалистов, которые якобы прикреплены к подрядчикам? На...кой они разрабатывали памятки для этих лесорубов?
И всё же вроде решили: то, что было годами ранее- делалось неправильно... А теперь-то всё будет под контролем и с мозгами...
И что видим? Любой капитальный ремонт улицы приводит почти полнейшему истреблению деревьев.
Не выгодно им чтобы люди, общественники следили за своим РОДНЫМ городом. Меньше возможности попилить будет. И всё потому, что из года в год у кормушки новые тендерные освоители бюджета, причем зачастую не местные. А им пофиг, на то как будет выглядеть улица, чем будут дышать жители после их ремонта или прокладки труб.
Проходящие сейчас ремонты улицы Чкалова и Алтынсарина показательные примеры.











И всё потому, что нет у нас в городе своей специализированной организации, какой был кустанайский Зеленстрой, где были специалисты знающие свою работу, знающие каждое дерево, увлеченные и болеющие за озеленение своего города, работающие в паре с дорожниками, а не просто по тендеру рубящие бабло на распиле.
И не скоро ситуация изменится, пока у руля известно кто.
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§ abaika95
В поисках потерянных лиственниц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/подлизайло, а на ...кой тогда на совещании по кронированию нам демонстрировали/





Ну понятно понятно активистам- калаллизаторам (от слова кала-город) цветущий город не нужен,им главное поныть,поворчать по факту уже сделанной работы и показать какие они умные задним числом) ясно все с вами
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§ yudjin
В поисках потерянных лиственниц
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну понятно понятно активистам-

подлизайло, на кучу фактов, у тебя две строки в стиле "самдурак". В общем никчемное ты существо даже для форума. Поэтому с тобой не намерен вообще вести разговоры, тратить время на доказывание очевидного паскудства.
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§ abaika95
В поисках потерянных лиственниц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/подлизайло, на кучу фактов, у тебя две строки в стиле "самдурак"./




#4 внимательно прочитай,я предлагал хоть маленькое но решение проблемы, ты же нашел кучу аргументов почему ты не будешь заниматься данной деятельностью и не хочешь по видимому, что очередной раз доказывает что для тебя не цель решение проблемы,для тебя цель по хайпить и по вонять........




Цитата-/тратить время на доказывание очевидного паскудства./



А ты и не утруждайся доказывать,твое паскудство и так видно
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