yudjin В поисках потерянных лиственниц #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6729

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:35 Цитата: abaika95:

для разработки регламентаций и отслеживанию процессов озеленение

подлизайло, а на ...кой тогда на совещании по кронированию нам демонстрировали специалистов, которые якобы прикреплены к подрядчикам? На...кой они разрабатывали памятки для этих лесорубов?

И всё же вроде решили: то, что было годами ранее- делалось неправильно... А теперь-то всё будет под контролем и с мозгами...

И что видим? Любой капитальный ремонт улицы приводит почти полнейшему истреблению деревьев.

Не выгодно им чтобы люди, общественники следили за своим РОДНЫМ городом. Меньше возможности попилить будет. И всё потому, что из года в год у кормушки новые тендерные освоители бюджета, причем зачастую не местные. А им пофиг, на то как будет выглядеть улица, чем будут дышать жители после их ремонта или прокладки труб.

Проходящие сейчас ремонты улицы Чкалова и Алтынсарина показательные примеры.























И всё потому, что нет у нас в городе своей специализированной организации, какой был кустанайский Зеленстрой, где были специалисты знающие свою работу, знающие каждое дерево, увлеченные и болеющие за озеленение своего города, работающие в паре с дорожниками, а не просто по тендеру рубящие бабло на распиле.

И не скоро ситуация изменится, пока у руля известно кто.