abaika95 Re: Количество взносов по ЕСП в мае сократилось в 10 раз по... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4272

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:10 Цитата-/Знатно развели народ в апреле с этим ЕСП. И многие ведь повелись, а получили в итоге дырку от бублика/









Ну ты то получила "халяву" что теперь возмущаешся ?)



Раньше надо было ЕСП платить а не перед фактом когда прижало,бежать оплачивать в надежде на деньги от государства