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§ NG.kz
По следам фейковой «фабрики троллей»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 06:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
События последних лет в Рудном напоминают очень хитрый и хорошо продуманный план по привлечению в горняцкий городок туристов со всех уголков страны и из-за рубежа. Иначе как объяснить регулярные скандалы, связанные с работой местных чиновников? По злополучному колесу обозрения идут судебные процессы, аттракцион вроде как должны демонтировать, поэтому «инвестиционную привлекательность региона», видимо, решили поднимать другими приманками. И вот пару недель назад выясняется, что акимат Рудного провел госзакупку, в которой, в частности, предусматривалось создание четырех фейковых аккаунтов в соцсетях. Но этим дело не закончилось...
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§ сайлау курманов
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.06.20 - 06:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ербол очень давно работал в цоне консультантом, потом в юстиции, видимо агашки втянули в этот парад щедрости по раздаче миллионов, это они делают его стрелочником и хотят выдать за козла, пардон мальчиком для битья. Совсем молодой, откуда такая хватка, конечно кто-то стоит за ним...
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§ юля елиссева
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наняли бы по дешёвке Абайку-подлизайку. Он бы все 4 фейка и потянул бы...
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§ Тот самый
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Есть прокуратура, есть антикоррупционная служба, но находят всё журналисты и общественники. Содержим кучу дармоедов.
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§ abaika95
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наняли бы/



В Рудном скучно,один Сталкер для психолога не интересен, про него и так все понятно толи дело тут на форуме такие выпуклые персонажи,Немцы,Канадцы,Подмосквичи,Урбанисты,мужики под женскими аккаунтами,спецы по болезням чиновников,тролли, хейтеры-ляпота) хоть садись диссер пиши на актуальную тему "влияние психосоматики личности на поведение в закрытом пространстве интернет-форума"
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§ юля елиссева
По следам фейковой «фабрики троллей»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Рудном скучно,

Подлизайка, но ведь 4 аккаунта, это 4 зарплаты! Не тормози, сникерсни! Но, за такую зарплату и подлизывать в 4 раза больше надо! Опыт у тебя есть, справишься! Начальство оценит, и непременно повысит в звании.

[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2020 - 15:28]
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§ abaika95
По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/но ведь 4 аккаунта, это 4 зарплаты/




А ты ещё и глупый оказываеться дядька) ну ниче,буду учить тебя уму разуму на форуме,ещё может сделаю из тебя человека а не сгусток кое чего)
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§ юля елиссева
По следам фейковой «фабрики троллей»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну ниче,буду учить тебя уму разуму на форуме

валяй...педагог...
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§ abaika95
По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/валяй...педагог/



Педагог-психолог тогда уж) в первую очередь лечить потом учить)
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