NG.kz По следам фейковой «фабрики троллей»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 06:23 События последних лет в Рудном напоминают очень хитрый и хорошо продуманный план по привлечению в горняцкий городок туристов со всех уголков страны и из-за рубежа. Иначе как объяснить регулярные скандалы, связанные с работой местных чиновников? По злополучному колесу обозрения идут судебные процессы, аттракцион вроде как должны демонтировать, поэтому «инвестиционную привлекательность региона», видимо, решили поднимать другими приманками. И вот пару недель назад выясняется, что акимат Рудного провел госзакупку, в которой, в частности, предусматривалось создание четырех фейковых аккаунтов в соцсетях. Но этим дело не закончилось...

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