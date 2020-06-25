NG.kz В поисках потерянных лиственниц



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:11 Стройные ряды этих пушисто-изумрудных весной и золотистых осенью деревьев знают все. Кажется, они росли тут всегда. Да и мы росли вместе с ними, когда мальчишками бежали посмотреть на первые троллейбусы в 90-м или студентами шли в сельхозинститут на учебу. Поэтому для многих горожан лиственницы, растущие от остановки «КЖБИ» до самого центра, стали привычными и родными, хотя и достаточно редкими для нашего города. Они, подобно пруду с лебедями в Центральном сквере, были тем неповторимым, чего так мало осталось в нашем Костанае. Потеряем ли мы эти деревья, как уже потеряли пруд?

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