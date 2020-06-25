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§ NG.kz
В поисках потерянных лиственниц
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стройные ряды этих пушисто-изумрудных весной и золотистых осенью деревьев знают все. Кажется, они росли тут всегда. Да и мы росли вместе с ними, когда мальчишками бежали посмотреть на первые троллейбусы в 90-м или студентами шли в сельхозинститут на учебу. Поэтому для многих горожан лиственницы, растущие от остановки «КЖБИ» до самого центра, стали привычными и родными, хотя и достаточно редкими для нашего города. Они, подобно пруду с лебедями в Центральном сквере, были тем неповторимым, чего так мало осталось в нашем Костанае. Потеряем ли мы эти деревья, как уже потеряли пруд?
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§ yudjin
Re: В поисках потерянных лиственниц
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6726
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...спустя 27 лет
Найди 10 отличий.
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